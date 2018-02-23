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看漫画烧电脑？原来是网页偷偷“挖矿”

点评

科技传媒网 财经新闻网 2018-02-23 15:08

看漫画烧电脑？原来是网页偷偷“挖矿”

　　春节长假稍纵即逝，很多企业已重新开工。对一些网络“矿工”来说，整个过年期间更是一天都没休息，从除夕到初七从不停歇。

　　近期大量动漫迷反映，在“快看漫画网”上浏览网页过程中，电脑会出现卡慢甚至异常发热的情况。根据360安全卫士报警提示，这是网站植入了挖矿代码，利用访问者电脑的CPU资源挖门罗币导致的。该网站也是目前最活跃的挖矿站点，360对其挖矿网页的拦截量达到日均百万次以上。

看漫画烧电脑？原来是网页偷偷“挖矿”

　　图1：快看漫画网植入的挖矿代码

　　挖矿木马最早出现于2013年，并逐渐衍生出网页挖矿、僵尸网络挖矿等多种形态。由于一些流行的数字加密货币价格水涨船高，挖矿黑产也日益庞大。根据360发布的国内首份区块链安全报告《2017年挖矿木马报告》显示，网页挖矿从2017年开始呈爆发式增长，除了色情网站大量植入挖矿代码以外，一些高人气的小说、图片、视频等娱乐网站也沦为网页挖矿重灾区，其中有些是被黑客攻击恶意利用，有些则是主动挖矿赚钱。

　　网页挖矿木马与勒索病毒等网络安全威胁相比，更具隐蔽性，它们悄悄地消耗着你的计算机资源和电费，却为“矿主”带来丰厚的回报。为了帮助广大用户避免沦为挖矿苦力，网络安全专家特别支招：

　　1、用户需要注意浏览网页时的CPU使用率，计算机CPU使用率飙升且大部分CPU使用来自于浏览器，那么网页中很可能存在挖矿脚本，应立即关闭;

　　2、使用360安全卫士等具有“反挖矿”功能的安全软件，可以拦截挖矿木马、网页等恶意威胁，同时也不影响用户浏览网页中的正常内容：

看漫画烧电脑？原来是网页偷偷“挖矿”

　　图2: 360安全卫士“挖矿防护”清除网页挖矿

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209718-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:挖矿看漫画看漫画烧电脑

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