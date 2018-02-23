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董明珠：格力未来目标不再是一个简单的多少千亿

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-23 15:14

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董明珠：格力未来目标不再是一个简单的多少千亿


科技传媒网讯 网易科技新闻 2月23日消息，格力电器董事长董明珠在2018年度干部会议会上发表讲话。她表示，在格力未来的发展，不再是一个简单的多少千亿的目标，而是希望通过这个目标来实现让大家更加幸福美满，在精神上有收获，在物质上有收获，这就是格力的价值观。

未来，格力的聚焦应该在三点：第一，质量好；第二，技术先进；第三，服务好。有了这三点就会有口碑，有了口碑就会有市场。

以下为讲话重点：

我相信2018年，对格力来说将是一个新的起航、一个新的挑战，同时也是一个彻底的颠覆点，颠覆思维，重新定位。改变掌控未来，奋斗永无止境。

企业价值观：企业发展必须要有精神

和大家进行交流，我觉得收益非常大。有的同事提出了关于企业发展的建议，有的同事指出了企业存在的问题，都很好。我们不怕有问题，只怕每次都是谈老问题。今天，大家提出来的大多是新问题，说明我们在改进，在进步。企业在发展，每天都会遇到新的问题，新的挑战。那也就是说一个企业在矛盾中发展，在解决矛盾中前进。

一个企业发展必须要有精神，没有精神，逐利而行，是不可能长久的，集体共赢才是我们的梦想。

在格力未来的发展，不再是一个简单的多少千亿的目标，而是希望通过这个目标来实现让大家更加幸福美满，在精神上有收获，在物质上有收获，这就是我们的价值观。在未来五年中，要树立格力的价值观，更加坚定斗志，这也是格力的精神。

格力追求的是实力，要成为百年企业，必须树立一个好的文化。格力有一种创新精神，这也是格力的文化。在发展中，要不断地改变自己来适应市场的需要，这才是最好的模式。

销售管理：要牢记“拼搏”两个字

时代在讲聚焦，而格力的聚焦应该在三点：第一，质量好；第二，技术先进；第三，服务好。有了这三点就会有口碑，有了口碑就会有市场。

2018年，销售管理要彻底变革。办法总比困难多，只要坚持，没有做不到的事情。怕的是自己不敢干，一切都是靠争取来的，要牢记“拼搏”两个字。

人的失败在于看不清自己，企业也一样。多元化、专业化不能决定企业成败。只有专注，才能决定成败。我们有“国际领先”的核心科技，有光伏空调，有三缸双级变容压缩机，我们独有的产品赢得了市场。

刚刚过去的1月份，我们光伏多联机落地美国凤凰城，是全球最大的光伏空调项目；我们超低温多联机产品入驻美国水牛城，零下35℃稳定制热，老百姓在那里生存需要供暖产品，其它品牌做不到，我们做到了。

不能因为看到问题而否定成绩，也能不因为看到成绩而忽略问题。互联网时代，我们提高目标，同时也要提高效率。搞人海战术是不可能成为一个创新型的企业，更不可能成为一个国际化的企业。

心多大，市场就多大。以实力说话，过去我们智能装备实现了自身的生产自动化，未来五年我们要在智能装备发力，智能装备必须坚持自主创新，成为格力电器未来的第二主业。以用户需求为导向、以用户需求为标准，这才是格力智能装备发展的方向。

质量管理：完美质量是斗争出来的

质量管理，不仅是生产过程中的质量体系，也不仅是产品本身的质量，质量最终体现的是品牌价值。单靠质检员是远远不够的，所以要建立一条“人人都是质检员”的制度。真正的质量在于全过程把控，我们要做到“人人都是质检员”。每个人都重视产品质量，发现与产品质量有关的问题并加以改进，产品质量就会不断提高。

每个人要用心，用心提高企业产品质量，这就是匠人。在格力，质量标准的定义有两个原则，一是格力的标准一定要严于国际、国家标准；二是格力的标准一定要以消费者需求为导向。

质量关系到两个生命，一个是消费者的生命，一个是企业的生命。

质量太重要了，讲到这里，技术部门也要注意，如果人的安全都不能保证，跑的再快没有用。产品开发的第一要素是安全，品质保证要牢牢记住。技术要创新，质量安全要在技术创新里面实现。

质量不仅是产品的质量，还包含服务的质量。现在是大数据时代，通过大数据，我们要了解用户的使用习惯，了解用户还有更多什么需求，还有更多什么功能要求。

成本管理：降本，绝对不能降质

在未来，我们的产品要实现智能化、多样化。技术领域的研究分几个方向，其中包括降低成本。降低成本要靠管理、靠技术，但绝对不能降低品质。这一点很重要，技术改变世界，技术创造财富。

降本增效，是通过提高效率来降低成本，而不是靠降低产品的质量。

成本控制从细节做起，节约每一张纸每一滴水。过去，我提出来一滴水的管理，一滴水一小时可以集到多少公斤？我们要把这种精神融入到每个人行为来降低成本。真正的成本控制，不是靠偷工减料，而是靠每个人的成本意识。成本意识是要不断发现不合理的地方，共同想办法去解决、处理。

创新能力：改变掌控未来

为了适应时代的发展，我们要不断地创新。改变自己，也是一种创新。每天发现问题，敢于改变、敢于创新。当我们看不到自己问题的时候，那就是一种停止不前。

创新很重要，无论是企业发展，还是个人成功，都是来源于创新。

要不想被淘汰，就必须要努力。今天有一个一线员工发言，从普通员工成长到管理人员，他用心改变了自己的命运。付出了多少，就能得到多少。我们要保持学习能力，提高管理水平，提高个人素养，成为别人的榜样。

创新无处不在，要想成长，就要不断地创新。活着的每天都在创新，这样人生才有更好的意义。人要有梦想，要有激情；没有梦想，没有激情，如同行尸走肉，这样的人生是不会感到幸福。等我们看到自己的收获与成就的时候，才会发现，这才是真正的幸福。

希望格力平台、格力创新机制，培育更多的人才服务社会；格力也因为培养更多的人才而发展更快更好。我们用事实告诉大家，我们自己培养的人才能够承载中国制造。

改变掌控未来。如果我们不改变，就会失去话语权。创新，会给企业带来根本性的变化，创造永无止境的竞争力。只有创造性的技术才具有竞争力，只有创造性的技术才能改变世界。

董明珠新年寄语：

我们不要自负，一定要自信，相信我们的能量。祝愿每一位员工在新的一年里，在未来的五年里，茁壮成长，精神收获，物质收获，为自己是一个格力人而骄傲，为自己是一个格力人而被尊重，这就是格力的价值所在。

不忘初心，夯实制造基础，迈入新时代。每一位员工都热爱格力，我们能看到每一位员工的跳动，格力因为你们而骄傲。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209719-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:格力董明珠

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