从民宿起家,Airbnb要做大酒店和在线旅游业务

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月23日消息,据国外媒体报道,在线短租平台Airbnb当地时间周四宣布了一项新计划,将公司业务从共享住宿拓展至大型连锁酒店和线上旅行社,意欲把公司打造成一家全方位的旅游公司。

本周四在旧金山举行的一场活动上,Airbnb联合创始人兼首席执行官布莱恩·切斯基(Brian Chesky)表示,该公司正在不断增加平台产品的类型和质量,让更多的酒店出现在消费者面前。该公司还在平台上推出了四种新型产品类别,聘用专业人员对高端房源进行审查更,并将在今年晚些时候启动用户忠诚度计划。

目前,诸如Booking.com等在线旅行社通过提供短期住房和公寓租赁的方式进入Airbnb的业务领域,Airbnb也正在通过多样化的产品做出回应,同时也在不断开设新的业务,例如其于2016年11月推出的“Trips”在线旅行产品。

这也意味着Airbnb开始从共享房屋转至提供更多的酒店产品。去年8月,切斯基在Twitter发布消息称Airbnb上线了15,000家精品酒店产品,这距离Airbnb上线酒店产品仅仅10个月。本月早些时候,Airbnb宣布与全球超过28,000家酒店使用的酒店分销平台SiteMinder建立合作关系。

Airbnb在一份新闻稿中表示,度假屋,特色房,民宿和精品酒店四种新类型产品将为商户提供“旅游行业中前所未有的细节”,从而更好地展示其产品。

通过扩大其房源和重塑产品类别,Airbnb从主流酒店公司和在线旅行社那里能够获取不同品牌和价位的产品信息。反过来,这或将扩大该公司的用户群体,有利于公司在未来几年内上市。

但此次策略调整不太可能将切尔基所谓的“大批量产品”连锁酒店纳入Airbnb平台。

“对于谁属于Airbnb我们必须更加包容,但从另一方面说,不是每个人都属于Airbnb,”Chesky在去年12月的全球Q&A会议期间表示。

“我们希望有更严格的标准。那些提供大批量酒店业务的连锁酒店大没有所有权,也不关心我们所关心的——他们不符合我们的标准,大家各自为安。“

Airbnb和大型连锁酒店行业关系并不平顺,而这一新举措将使得两者之间的关系进一步复杂化。

事实上周四下午,一家酒店贸易集团的发言人针对Airbnb的策略上发表了自己的看法。

“无论是Plus还是精品项目,Airbnb的最新策略都是公司试图在酒店领域有所作为,同时又要避开行业监管。如果Airbnb想要涉足酒店业务,那么它需要受到监管,提供税收,同时也要履行酒店公司每天坚持的安全守则和监督措施,“美国酒店及住宿协会副总裁特洛伊弗拉纳根(Troy Flanagan)表示,该协会旗下包括万豪Marriott,希尔顿Hilton和凯悦Hyatt等诸多知名连锁酒店。

“城市和社区应该问的问题是——这些所谓的'Plus'或'精品'产品是否会让商业运营商利用Airbnb的平台运营非法酒店?是否会扰乱我们的社区,引发了严重的安全隐患?“(晗冰)

