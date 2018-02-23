2017年全球太阳能追踪器出货量达14.5GW 创新高

根据GTM Research最新报告称，全球太阳能追踪器出货量去年达到创纪录的14．5 GW，比2016年增长32％，拉美地区首次成为全球最大的区域市

根据GTM Research最新报告称，全球太阳能追踪器出货量去年达到创纪录的14．5 GW，比2016年增长32％，拉美地区首次成为全球最大的区域市场。

该表显示2017年排名前六位的跟踪器供应商

GTM Research在发布全球新能源追踪器市场份额和出货量报告（2018）时表示，美国公用事业规模的太阳能市场受到即将到来的关税带来的不确定性的影响。

高级分析师Scott Moskowitz评论说，墨西哥和巴西是全球增长最快的太阳能市场。 2017年，这两个国家的追踪器出货量均超过1．5吉瓦。

Moskowitz说，预计2018年追踪器需求将进一步增长，出货量接近20吉瓦。

2018年初，总部位于卢森堡的钢铁和矿业巨头ArcelorMittal（纽约证券交易所代码：MT）将收购法国太阳能追踪设备制造商Exosun SAS。

GTM预计，该太阳能追踪器行业将继续整合。随着市场的扩大，供应商的利润率正在增加。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209721-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm