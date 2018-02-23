广州公示2018年（第一批）光伏发电项目补贴资金名单

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导读： 经项目征集、资料审查等程序，广州市发改委将拟支持的2018年（第一批）新能源发电项目补贴资金名单予以公示。

根据《广州市新兴产业发展资金管理办法》（穗府办规〔2017〕7号）和《广州市发展改革委关于印发广州市新兴产业发展资金管理办法配套实施细则的通知》（穗发改规字〔2017〕3号）精神，广州市发改委于2017年12月印发了《广州市发展改革委关于组织开展2018年（第一批）新能源发电项目补贴资金申报工作的通知》（穗发改〔2017〕1001号），经项目征集、资料审查等程序，广州市发改委将拟支持的2018年（第一批）新能源发电项目补贴资金名单予以公示。

来源：广州市发改委

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