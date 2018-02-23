广州公示2018年（第一批）光伏发电项目补贴资金名单

经项目征集、资料审查等程序，广州市发改委将拟支持的2018年（第一批）新能源发电项目补贴资金名单予以公示。
纠错 订阅
导读： 经项目征集、资料审查等程序，广州市发改委将拟支持的2018年（第一批）新能源发电项目补贴资金名单予以公示。
根据《广州市新兴产业发展资金管理办法》（穗府办规〔2017〕7号）和《广州市发展改革委关于印发广州市新兴产业发展资金管理办法配套实施细则的通知》（穗发改规字〔2017〕3号）精神，广州市发改委于2017年12月印发了《广州市发展改革委关于组织开展2018年（第一批）新能源发电项目补贴资金申报工作的通知》（穗发改〔2017〕1001号），经项目征集、资料审查等程序，广州市发改委将拟支持的2018年（第一批）新能源发电项目补贴资金名单予以公示。
来源：广州市发改委
进入首页浏览更多精彩内容 >>
相关阅读:
光伏发电
分享到：
0
声明： 本文由入驻科技媒体公众平台的作者撰写，观点仅代表作者本人，不代表科技媒体立场。如有侵权或其他问题，请联系举报。
我来说两句
（共0条评论，0人参与）
登录 登录即可访问所有科技媒体服务
请输入评论
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论
图片新闻
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209723-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。
为陪伴赋能获国际认可 华硕“小布”夺iF设计大奖
昨日，《麻省理工科技评论》正式公布了2018年“全球十大突破性技术”（10 Breakthrough Technologies 2018），为我们对2018年核心科技的发展提供了很好的前瞻指
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。