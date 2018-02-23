北京市公示分布式光伏发电项目奖励名单（第五批）

经组织申报并初审，现对拟纳入《北京市分布式光伏发电项目奖励名单（第五批）》的分布式光伏发电项目及已列入前四批奖励名单的项目变更情况进行公示。
根据市财政局、市发展改革委《关于印发＜北京市分布式光伏发电奖励资金管理办法＞的通知》（京财经一〔2015〕1533号）、《关于开展北京市分布式光伏发电项目奖励名单（第五批）申报工作的通知》（京发改〔2017〕2250号）要求，经组织申报并初审，现对拟纳入《北京市分布式光伏发电项目奖励名单（第五批）》的分布式光伏发电项目及已列入前四批奖励名单的项目变更情况进行公示。公示时间为2018年2月22日―2018年2月27日（5个工作日）。如有异议，可通过电话、传真等方式进行反馈。
特此通知。
附件：1．《北京市分布式光伏发电项目奖励名单（法人单位，第五批）》项目表
2．《北京市分布式光伏发电项目奖励名单（自然人，第五批）项目表
3．北京市分布式光伏发电项目变更名单
北京市发展和改革委员会
2018年2月16日
附件：
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209724-1.html
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