连锁酒店大亨盯上太空 将为游客打造太空充气旅店

(原标题:Space tourists could stay at INFLATABLE hotel above Earth in 2021, claims billionaire)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月23日消息,亿万富翁罗伯特·比奇洛(Robert Beigelow)依靠连锁酒店Budget Suites赚取了今天的财富,现在他已经将目光投向了太空,并且创建了比奇洛太空运营公司(简称BSO)。该公司打造的两个55英尺长(约16.7米)的可充气模块B330-1和B330-2将被送入太空供人类居住。

比奇洛的航空公司计划将太空舱的部分空间出售给需要进行太空实验的国家,使其具备国际空间站一样的功能。太空舱也将向那些付费的公众开放。BSO公司在一份声明中称:“供人居住的结构模块将是有史以来最大也是最复杂的空间站构造。”

飞船将在距离地面大约250英里(约402公里)的高度飞行,而且向政府、公司和太空游客开放。比奇洛先生称,B330模块正在建造当中,而且准备在2021年发射升空。在去年10月份,BSO公司的总公司——比奇洛航天公司宣称与联合发射同盟建立合作关系,将把一个可充气的太空舱送入月球轨道。

这颗月球太空舱有希望在2022年发射升空,而且未来有一天能够作为一座月球空间站。比奇洛航天公司董事长当时宣称:“我们非常高兴与联合发射同盟进行这个月球空间站项目。它能够让美国宇航局和美国政府有机会在短期内获得令人激动的经济收益。”(过客)

