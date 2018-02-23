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京东惠普超级新品日来袭 暗影精灵III代Pro京东独家首发

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科技传媒网 中文科技资讯 2018-02-23 17:11

京东惠普超级新品日来袭 暗影精灵III代Pro京东独家首发

　　惠普暗影精灵系列游戏本自2015年面世以来，一直受到众多游戏发烧友的关注与追捧，已经面世的三代产品不管是在销量还是口碑上都有非常亮眼的表现。2月28日，京东惠普超级新品日火爆开启，令人惊喜的是，当天拥有强悍配置和炫酷外形的新品暗影精灵 III代Pro也将在京东独家首发开售!暗影精灵 III代Pro已于2月16日在京东平台开启预约，凡预约新品的用户即可享受白条12期免息等巨额福利!还等什么，赶快上京东领略下新一代电竞级别游戏本暗影精灵 III代Pro吧!

京东惠普超级新品日来袭 暗影精灵III代Pro京东独家首发

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　　匠心打造强劲配置 畅享144HZ无卡顿世界

　　在1月22日由新浪主办的“2017科技风云榜颁奖盛典”上，惠普暗影精灵 III代笔记本电脑获得了2017年度最佳游戏本大奖，那么新一代的暗影精灵 III代Pro又会给我们带来哪些惊喜呢?

　　外观方面，暗影精灵 III代Pro保留了经典的红黑金属元素和独特的Voodoo LOGO，整体风格采用拉风的流线跑车型设计，产品辨识度非常高。

　　暗影精灵 III代Pro最大的亮点便是配备了一块15.6英寸，刷新率高达144Hz  72%NTSC色域的电竞级IPS显示屏，极大程度上保证了游戏中的流畅与稳定。同时，快至9毫秒的屏幕响应速度帮你轻松应对多款1080p大型游戏。高刷新率辅以高速响应，暗影精灵III代Pro是电竞巅峰对决中的胜利保障，让玩家决胜于毫秒之间，以更流畅图形表现击杀对手。

　　硬件方面，暗影精灵 III代Pro拥有英特尔i5-7300HQ和i7-7700HQ两款处理器版本，显卡也配置了发烧级独立显卡NVDIA GeForce GTX 1050Ti 和1060 Max-Q两个版本供用户选择，满血的GTX 1060 Max-Q对比GTX 1050Ti会带来15%的性能提升。

　　暗影精灵 III代Pro使用了26键无冲键盘，每个键帽都有三层涂装，长时间使用也不生油光。用户还可通过OMEN Command Center检测系统的整体性能，并自定义调节应用程序的网络优先级，为游戏选择最优的网络带宽。新品搭载的DTS Headphone X虚拟环绕音技术可以帮助玩家轻松辨别游戏中声音的方向，提升比赛胜率。

　　强强合作携手共赢爆款新机京东专享

　　从第一代的暗影精灵在京东首发上线1分钟突破1000万销售额，到去年的第三代产品60秒内便破亿，惠普在屡创销售奇迹的同时，除了产品的品质被消费者认可广泛之外，也离不开京东的鼎力相助。

　　2017年10月23日，京东与惠普正式签署了“惠普-京东无界零售战略合作协议”。惠普也成为了京东提出无界零售战略赋能品牌商之后，第一家与京东达成全面战略合作协议的国际品牌。未来，京东将发挥自身在零售基础设施上的领先优势，运用“无界零售”解决方案多维赋能惠普，进一步夯实零售基础设施服务商的角色，全力助推惠普和京东在中国市场的合作再升级。

　　2月28日京东惠普超级新品日正式开启，现在上京东预约暗影精灵 III代Pro还可享多重好礼!是不是对强悍配置，炫酷外形的暗影精灵 III代Pro心动了呢?趁着新年之际，赶快上京东为自己置办台新笔记本电脑吧!

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209726-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:京东精灵独家首发

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