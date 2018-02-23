下代AirPod耳机曝光：下雨时还可以正常使用

（原标题：Apple Plans Upgrades to Popular AirPods Headphones）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月23日消息，据国外媒体报道，知情人士透露苹果公司正在升级其无线AirPod耳机，意欲通过此举加强可穿戴设备业务。

据悉，和诸如iPhone，iPad和Apple Watch等电子产品一样，苹果计划通过增添新的硬件功能来对AirPod耳机进行频繁更新。该知情人士表示，总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的技术巨头苹果今年将采用升级版无线芯片来推出新型AirPod耳机。他们补充说，明年苹果或将发布防水型AirPod耳机。

今年早些时候发布的新款AirPod耳机能够让用户无需说出“Hey Siri”就可调用苹果数字助理Siri。该功能的工作方式与用户通过iPhone或HomePod扬声器免提激活Siri的方式类似。新款AirPod耳机在苹果内部代号为B288，其中将配置一个升级版无线芯片，可用于管理蓝牙连接。第一代AirPod耳机配置了被称为W1的芯片，苹果去年随Apple Watch发布了W2芯片。

知情人士表示，新一代防水AirPod耳机的想法是让耳机能够在溅水和下雨的情况下正常使用，而非可浸泡在水中。最新款的iPhone可以防溅水，而最新款的苹果手表被认为可在“游泳中使用”。该人士表示，苹果的计划可能会有所改变或推迟。但苹果发言人拒绝就此发表评论。

归功于AirPod耳机等设备的热销，目前其他产品类别是苹果公司增长最快的业务部门。

彭博新闻去年曾报道，AirPod耳机和HomePod扬声器由同一部门设计。苹果公司在2016年随iPhone 7发布了第一代AirPod耳机，作为取代传统有线耳机的一种方式。自发布以来，AirPod耳机一直被认为是苹果表现最佳的产品之一，并且已经让评论家和消费者产生了共鸣。

该产品让无线耳机成为主流。这是第一批完全实现无线的耳机之一。谷歌，索尼公司，三星电子，摩托罗拉和博斯也随之发布了类似的产品。研究公司NPD Group去年估计，自从发布无线耳机以来，AirPod耳机占美国无线耳机销量的85％。

苹果公司的其他产品类别中包括AirPod耳机，Beats耳机，Apple Watch，Apple TV和配件等产品，在公司第一财季首次创造了超过50亿美元的收入，同比增长36％。

图示：AirPod耳机采用的W1芯片

苹果首席财务官卢卡・梅斯特里（Luca Maestri）在本月早些时候召开的分析师电话会议中表示，“可穿戴设备是继iPhone之后第二大营收增长贡献者，“他还补充说苹果去年可穿戴设备销售额增长了近70％。

可穿戴设备的销售可能会继续增长。苹果公司公开表示，今年它将发布一款升级版AirPod耳机，让其能够像iPhone X一样实现无线充电。此外据彭博新闻报道，该公司还在研制一款增强现实头戴设备，最快将于2020年发布。（晗冰）

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