B站数据库已泄露？ 快视频、B站均表示无安全问题
2月20日，部分B站网友反映可以使用B站账号和密码登录快视频。事情发生后，有个别网友臆断快视频平台对B站数据库存在脱库行为，360涉嫌盗取用户信息等。当事一方的B站就此事展开调查，并于第一时间公布调查结果。B站称：部分用户反馈可以使用B站账号密码直接登录快视频，但B站通过技术手段，并没有重现此情况。
图1：B站调查结果截图
B站又对用户进行了回访发现：可以直接登录快视频的用户大多数是因为之前使用了相同用户名和密码注册了360旗下产品。360产品线使用统一SSO进行用户登录，因此在快视频上使用历史上注册过的360账号密码就能登录成功。
对于个别传闻所称：使用B站账号登录快视频后，账号会被异地登录盗取的说法，B站也予以否认，称并未找到任何确实证据证实该现象存在，反馈的用户B站账号在近期也没有新增的异常登录记录。
图2：快视频声明
截止记者发稿时，还未有B站用户账户信息泄露的证据。快视频也呼吁网友：不要轻信谣言。账号安全是快视频工作的重中之重，快视频还在继续排查各种可能性，以确保用户信息安全。
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