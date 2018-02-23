全国互联网百强企业只有2家 山东抢滩工业互联网

目前全国互联网企业百强我省只有2家，排名都在60名以后。未来我省互联网产业要怎么发展？工业互联网是一个新方向。

目前全国互联网企业百强我省只有2家，排名都在60名以后。未来我省互联网产业要怎么发展？工业互联网是一个新方向。

每年12月份，世界互联网大会都会在浙江乌镇召开。2017年的互联网大会，浪潮集团和海尔集团展示了他们最新的产品――工业互联网平台。这两家山东企业成了亮点。

海尔的COSMO平台，无疑和普通市民的距离更近些。通过COSMO品台，人们则可以全程参与产品设计研发、生产制造、物流配送、迭代升级等环节，真正实现了人人定制。

山东省经信委副主任廉凯在出席山东移动窄带物联网商用发布会时就表示，目前消费互联网领域格局已经基本形成，山东企业想要突围，一定要通过工业互联网。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209729-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm