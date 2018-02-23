国务院发布《深化"互联网+先进制造业"发展工业互联网的指导意见》

党的十九大报告提出“深化供给侧结构性改革，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。”为了深入贯彻党的十九大精神，国务院于2017年11月27日发布了《深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出增强工业互联网产业供给能力，持续提升我国工业互联网发展水平，深入推进“互联网＋”，形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局，并提出分2025年、2035年和21世纪中叶“三步走”的目标。

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的新兴产物，正在成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网＋先进制造业”的重要基石，对未来工业经济发展将产生全方位、深层次、革命性的影响。加快工业互联网发展，对推动制造业与互联网深度融合，促进大众创业万众创新和大中小企业融通发展，建设制造强国、网络强国意义重大。工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系，打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式，是推进制造强国和网络强国建设的重要基础，是全面建成小康社会和建设社会主义现代化强国的有力支撑。

当前，工业互联网的热度不断提高，已成为政府、制造企业、互联网公司、物联网公司、电信运营商、IT和自动化厂商等各方关注的焦点。我国工业互联网已在框架、标准、测试、安全、国际合作等方面取得了初步进展，成立了汇聚政产学研的工业互联网产业联盟，发布了《工业互联网体系架构（版本1．0）》、《工业互联网标准体系框架（版本1．0）》等。在新型网络的部署、工业互联网平台、工业大数据分析以及安全保障等关键领域涌现出一批综合集成解决方案，形成了一批验证示范平台和优秀应用案例。发源于三一重工的树根互联发布了根云平台；家电巨头海尔则发布了COSMO PLAT工业互联网平台；航天云网受到各界广泛关注。同时，各类物联网平台也十分活跃，例如机智云、艾拉网络等，中国移动则于2014年就推出开放的物联网平台OneNET。而BAT也在积极拓展物联网云服务，华为也携手GE联合发布了基于工业云的预测性维护解决方案，融合了华为边缘计算物联网（EC－IoT）方案和 GE 的工业互联网云平台 Predix。未来，工业互联网和人工智能的结合将会成为工业互联网发展的重要方向，而工业互联网也是人工智能技术应用于工业体系最重要的载体。

e－works认为，尽管我国工业互联网发展势头良好，但仍面临一些挑战，比如在关键技术上与国际巨头仍有不少差距，整体的产业技术能力还相对较弱，关键平台综合能力不强等。制造企业在开展工业互联网的应用时，应当采取积极而又谨慎的态度，开展整体和系统的规划，再由浅入深，逐步开展应用。

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