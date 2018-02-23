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黑龙江日报：卖山货，也卖“故事”，快手拉近了阿木尔与世界的距离

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科技传媒网 黑龙江日报 2018-02-23 19:00

黑龙江日报：卖山货，也卖“故事”，快手拉近了阿木尔与世界的距离

　　冬日的阳光照射下，“成家大院”招牌像涂了一层金，大成子迎出门口，“跟我来啊!尝尝咱大兴安岭的冻梨、山蘑、溜达鸡。”一声招呼，让这里透出家一般的温暖。

　　在阿木尔林业局，“成家大院”家喻户晓，因互联网之便，更是名扬千里之外。主人公潘玉成今年36岁，本是当地普通捕渔人家，2016年10月，他利用手机“快手”平台，在网上销售林区“山货”(快手ID：dcz66666666)。刚开始只有一个人进到他的“房间”，大成子盯着手机“望穿秋水”，但他不灰心不气馁，坚持每晚7点到10点，与网友直接互动。

　　如何才能吸引人气?他和媳妇红梅一起用手机现场直播冬捕，仅用三个月的时间，粉丝量很快突破了15万人，经过一年多的发展，他已经成了拥有33万多粉丝的“网红”。

　　卖山货，也卖“故事”。家乡的四季风光、民间传说、风俗特产，大成子用东北话讲出来，淳朴、幽默、实在。阿木尔地处祖国北陲黑龙江上游，与俄罗斯隔江相望，有“中国野生蓝莓小镇”美誉。视频直播拉近了小镇与世界的距离，大成子“铁粉儿”扩展到了美国的加州和阿联酋的迪拜。北极神柳，野生蓝莓，桦树泪在大成子的粉丝群里成了抢手的“宝贝”，远在日本的网民也吃到了他邮递的兴安特产“柳根鱼干”。

　　大成子把那些“铁粉儿”陆陆续续引到阿木尔来，让他们畅享简朴而自然的原生态体验，去年9月份建成的“成家大院”，为游客提供餐饮、住宿、导游等服务。目前，已经接待广东、上海、贵州、河南游客200多人。

　　“咱把粉丝当亲人，客人来到蓝莓小镇，不是旅游，而是走亲戚，来串门。”大成子一脸憨笑地说。大骨棒炖酸菜、小笨鸡炖蘑菇、五花肉炖粉条，冷水小杂鱼，这些兴安人家的日常伙食，让远方客人坐在大火炕上有滋有味地吃起来，再直播出去，引来大批网友点赞。

　　南方人喜欢找冷，看着大兴安岭的冰雪觉得新奇，大成子琢磨着：“阿木尔林区每年10月份开始进入冬天，如果建个冰屋，比哈尔滨冰雪大世界还早两个多月呢。”幸福都是奋斗出来的。他头脑灵活，又踏实肯干，约上几个伙伴，带着油锯、耙子，在离家两公里的额木尔河系的水泡子，就地取冰，建成了24平方米的冰屋，搭造了冰滑梯，增加户外运动体验项目，做大冰雪旅游。

　　“走!带你们体验一下极地冬捕去。”记者饶有兴致地跟着大成子，造访冰面上的“幸福小屋”，只见冰屋门旁贴着“快手不倒，陪你到老”八个红色大字，屋里有冰桌、冰椅、冰床，这里时常上演“铁锅炖鱼”，不由让人感慨，这是零下40摄氏度的冰火两重天的神奇碰撞啊。

　　冰面上，北风吹得紧，大成子手持冰镩，拨开雪层，凿开冰洞。

　　“出鱼喽!”话音落，鱼网缓缓拉出冰面，柳根鱼，老头鱼，泥鳅鱼，泛着鳞光。

　　“老铁们，鱼也要过年了，咱可别一网打尽啊，这是鸡年最后一网，欢迎大家明年再看冬捕直播。”大成子对着手机笑着说道，眼睛眯成了一条线。这样的冰上直播，大成子每周会来上两次，每次都会引来上千粉丝网上围观。

　　“蓝天、白雪、森林、河流，大兴安岭冬天风景美如仙境，是我们生活在城市中的人向往之地。”来自上海的孔金艳带着13岁的女儿现场领略了冬捕的乐趣，她们打算在“成家大院”过大年，跟着大成子逛蓝莓酒庄，探秘白桦林，品尝笨鸡大鹅。

　　这可不是个别案例，阿木尔林业局全力打造“大北极全域旅游”东部重要节点，绘就生态林区转型发展新画卷。他们成立快手联盟，整合网红资源，形成“聚蜂筑巢”效应，让网红经济与生态旅游、林下产品销售深度融合，提高蓝莓小镇对外知名度，曾经藏在深山无人识的众多绿色“山货”，现今成为热销品。这里不仅有大成子，还有潘老六、刘老四，“网红”们利用各种网络平台，一步步积累人气，迈向了更广阔的创业舞台。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209732-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:黑龙江日报山货阿木尔

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