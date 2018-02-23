美团旅行大数据：千禧一代引领春节旅行热

2月22日，国家旅游局公布，2018年春节，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。广东、四川、湖南、江苏、河南、安徽、山东、广西、湖北、浙江等省份接待游客人数居前十位。

春节前，美团旅行发布了《“千禧一代”消费行为报告》(“千禧一代”指1984-2000年出生的人)，报告显示，千禧一代已经成为旅游消费的主力，美团旅行成为了年轻人的旅行必备神器，今年春节也印证了这一趋势。

美团旅行大数据显示，春节期间的用户分布特征中，春节期间出游预订酒店的18-34岁年轻用户占大多数。报告数据也显示，在春节出去旅行的消费者中“千禧一代”占到41%，小于20岁的人群占比40%，越来越多的年轻人选择春节出游，去体验不同的春节气氛。

在地区热度上，西部城市人气火爆，成都、重庆、西安成为春节期间的热门TOP3城市，广州、杭州、南京、昆明等城市也吸引了众多消费者前往旅游过年。具体到商圈，南方北方都备受喜爱，其中，大理古城、重庆解放碑、上海迪士尼、哈尔滨中央大街索菲亚广场和南京夫子庙吸引了最多的游客。

今年春节旅行，各地“年味”较往年更浓，一百多个城市在2017年春节期间将为消费者提供近千个“灯会庙会”类产品。在传统出游项目火爆的同时，休闲度假、温泉度假、亲子酒店、海滨风光都成为增速比较快的消费场景。

值得注意的是，科技对于春节旅行的助力更加明显。在春运期间，美团旅行抢票神器通过多CDN节点轮询快速查余票等技术升级、抢票预约等产品优化，以及免费加速等服务保障，帮助众多消费者顺利出行，成功率最高可达96%。

在有票在手的同时，春节期间，美团旅行客服7*24小时时刻保障着消费者的品质旅行体验。其中，消费者春节期间遇到问题，住宿服务中心成立专组进行跟进，快速帮助客户解决问题。门票业务提供入园保障，入园问题等10分钟内解决。大交通推出的退款提速服务，客户行程有变发起退票时，退款均快速到账时刻保障着消费者的出行顺畅。

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