亚马逊计划今年再增开6家无人超市Amazon Go

据外媒报道，亚马逊的无人超市Amazon Go推出后便备受赞誉，这种未来派的便利店可能看起来很像是一个疯狂的实验，但是据知情人士透露，该公司计划今年再增开6家这种无人超市。

亚马逊的第一家无人超市位于其总部所在的西雅图市。据知情人士透露，亚马逊计划在西雅图市和洛杉矶市增开几家无人超市。目前还不清楚亚马逊今年是否会在其他城市开设无人超市。

据知情人士称，亚马逊已经与亿万富翁开发商里克-卡鲁索(Rick Caruso)就开店事宜进行了认真磋商。卡鲁索经营着一间占地60万平方英尺的户外购物市场“格罗夫购物中心”(The Grove)，亚马逊希望将其无人超市Amazon Go引进该购物中心。

据其中一位知情人士称，亚马逊已经在西雅图市至少确定了3个Amazon Go分店店址。

亚马逊的一位发言人之前表示会回复记者的置评请求，但截至本文发稿时尚未作出回应。卡鲁索和他公司的发言人未予置评。

经过12个月的大肆宣传后，亚马逊的第一家无人超市Amazon Go在1个月前正式开张。

亚马逊用了4年的时间开发出一个名为“Just Walk Out”的技术系统，这套系统允许购物者在入口处扫描他们的手机，然后就可以在无人超市里随意从货架上取下需要的商品，当购物者离开无人超市时，系统会自动根据购物者拿走的商品进行结算。整个购物过程非常简单和流畅，购物者无需排队结算。

亚马逊希望通过加快购物过程来提高实体店购物的门槛，就像Amazon Prime提高了在线购物和配送服务的门槛一样。

如果成功的话，这项举措将帮助亚马逊进一步巩固它在消费者日常生活中的地位，并且在食品和饮料行业争取到更多的市场份额，目前的餐饮行业仍以实体店为主。还有人猜测，亚马逊可能会将由摄像头和传感器组成的Amazon Go系统推广应用到全食超市的门店里。全食超市拥有杂货连锁店，这将是一项伟大的事业，代表着更大的技术挑战。

如果亚马逊真的在洛杉矶市开设一家无人超市，那就意味着亚马逊确实将洛杉矶视为新产品和新服务的早期试验场。亚马逊之前在洛杉矶市沉寂了5年，其生鲜服务Amazon Fresh率先在该市得到推广。

最近有消息称亚马逊计划在洛杉矶推出一项新的送货服务，这将使它与行业巨头UPS和联邦快递(FedEx)产生直接竞争。

推广Amazon Go概念的消息肯定会引发人们对亚马逊的担忧。Amazon Go模式不涉及与顾客结账，店里也不需要收银台。

据美国劳工部的数据显示，截至2016年，美国有350多万个收银员职位。此前有报道称，沃尔玛也试图开发一种类似的技术，以降低对收银员的需求。

虽然第一家Amazon Go没有收银员，但是它招募了一些工人在开放式厨房里准备各种新鲜食材和饭菜。无人超市的入口处有一个迎宾员，此外在啤酒和其他酒类商品附近还有一名工作人员负责检查顾客的ID。

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