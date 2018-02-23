　
主页 > 创新 > 创投 > 正文

亚马逊计划今年再增开6家无人超市Amazon Go

点评

科技传媒网 腾讯科技 2018-02-23 21:00

亚马逊计划今年再增开6家无人超市Amazon Go

　　据外媒报道，亚马逊的无人超市Amazon Go推出后便备受赞誉，这种未来派的便利店可能看起来很像是一个疯狂的实验，但是据知情人士透露，该公司计划今年再增开6家这种无人超市。

亚马逊计划今年再增开6家无人超市Amazon Go

　　亚马逊的第一家无人超市位于其总部所在的西雅图市。据知情人士透露，亚马逊计划在西雅图市和洛杉矶市增开几家无人超市。目前还不清楚亚马逊今年是否会在其他城市开设无人超市。

　　据知情人士称，亚马逊已经与亿万富翁开发商里克-卡鲁索(Rick Caruso)就开店事宜进行了认真磋商。卡鲁索经营着一间占地60万平方英尺的户外购物市场“格罗夫购物中心”(The Grove)，亚马逊希望将其无人超市Amazon Go引进该购物中心。

　　据其中一位知情人士称，亚马逊已经在西雅图市至少确定了3个Amazon Go分店店址。

　　亚马逊的一位发言人之前表示会回复记者的置评请求，但截至本文发稿时尚未作出回应。卡鲁索和他公司的发言人未予置评。

　　经过12个月的大肆宣传后，亚马逊的第一家无人超市Amazon Go在1个月前正式开张。

　　亚马逊用了4年的时间开发出一个名为“Just Walk Out”的技术系统，这套系统允许购物者在入口处扫描他们的手机，然后就可以在无人超市里随意从货架上取下需要的商品，当购物者离开无人超市时，系统会自动根据购物者拿走的商品进行结算。整个购物过程非常简单和流畅，购物者无需排队结算。

　　亚马逊希望通过加快购物过程来提高实体店购物的门槛，就像Amazon Prime提高了在线购物和配送服务的门槛一样。

　　如果成功的话，这项举措将帮助亚马逊进一步巩固它在消费者日常生活中的地位，并且在食品和饮料行业争取到更多的市场份额，目前的餐饮行业仍以实体店为主。还有人猜测，亚马逊可能会将由摄像头和传感器组成的Amazon Go系统推广应用到全食超市的门店里。全食超市拥有杂货连锁店，这将是一项伟大的事业，代表着更大的技术挑战。

　　如果亚马逊真的在洛杉矶市开设一家无人超市，那就意味着亚马逊确实将洛杉矶视为新产品和新服务的早期试验场。亚马逊之前在洛杉矶市沉寂了5年，其生鲜服务Amazon Fresh率先在该市得到推广。

　　最近有消息称亚马逊计划在洛杉矶推出一项新的送货服务，这将使它与行业巨头UPS和联邦快递(FedEx)产生直接竞争。

　　推广Amazon Go概念的消息肯定会引发人们对亚马逊的担忧。Amazon Go模式不涉及与顾客结账，店里也不需要收银台。

　　据美国劳工部的数据显示，截至2016年，美国有350多万个收银员职位。此前有报道称，沃尔玛也试图开发一种类似的技术，以降低对收银员的需求。

　　虽然第一家Amazon Go没有收银员，但是它招募了一些工人在开放式厨房里准备各种新鲜食材和饭菜。无人超市的入口处有一个迎宾员，此外在啤酒和其他酒类商品附近还有一名工作人员负责检查顾客的ID。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209735-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:无人超市Amazon亚马逊计划增开

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

补齐“民生短板” 防范“假小镇 真地产”

“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。

科技传媒网创客必读科技新闻

为陪伴赋能获国际认可 华硕“小布”夺iF设计大奖

为陪伴赋能获国际认可 华硕“小布”夺iF设计大奖

科技传媒网每日精选阅读

实用型金属3D打印入选麻省理工2018年“全球十大突破性技术”

昨日，《麻省理工科技评论》正式公布了2018年“全球十大突破性技术”（10 Breakthrough Technologies 2018），为我们对2018年核心科技的发展提供了很好的前瞻指

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS