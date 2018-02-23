助力品牌年轻化转型 海信手机H11广告宣传片正式登录湖南卫视

1月26日，由青年实力派演员阚清子代言的海信光变双摄手机H11正式在国内亮相。让人惊喜的是，就在这款新机正式上线国内市场的同时，其广告宣传片也同步登录湖南卫视，与广大消费者见面了。

作为海信手机H系列全新一代产品，H11延续了海信手机“时尚”、“年轻”的产品特色，不仅拥有高颜值的外观、主流的硬件性能和出色的续航体验，而且还引入了双摄、人工智能等热门元素，为广大年轻用户提供了又一个性化选择。

为了扩大产品影响力提升品牌价值，海信手机毅然启动了国内青年实力派演员阚清子作为海信H系列手机代言人，希望借助明星效应来缩短品牌与消费者之间的距离，以此推动海信手机向年轻化、时尚化的转型。

此次全新推出的光变双摄手机H11，采用的是时尚化的设计理念，机身背部配备了一块流光溢彩的3D曲面玻璃，正面则搭载了5.99英寸全面屏，再配合极具质感的柔光氧化金属中框以及符合人体工程学的收腰弧度设计，能够满足大多数年轻用户的审美。

作为该机的最大卖点，海信手机H11采用了旗舰机标配的双摄像头设计，后置配备1200万广角+800万长焦双摄组合，广角镜头为f/1.8大光圈，支持PDAF相位对焦技术，长焦镜头单像素尺寸为1.12μm，双摄像头相互协作，可实现2倍无损光学变焦。前置方面，除了配备2000万像素柔光声控美拍镜头，还加入了全新升级的美颜算法，可针对眼镜、面部、肤色等特征进行智能调试，美颜效果更自然，自拍表现更出色。

为了满足广大用户的智能化需求，海信H11还加入了新一代的人工智能技术，可支持AI场景、面部识别、QC3.0、语音助手等功能。加入定制智能场景服务平台的海信H11，整合了大量的服务资源，可基于场景识别为用户推送最优质简洁的服务内容，提升用户出行体验。而基于人工智能技术的面部识别，可以大幅缩短手机的解锁时间，安全性能更高、使用更便捷。

毫无疑问，此次全新推出的海信手机H11，将凭借着全面屏、光变双摄、2000万柔光美拍、面部识别等诸多时尚元素，吸引一大波年轻用户的关注和购买。而邀请代言人并将广告宣传片投放到湖南卫视的营销方式，将进一步深化品牌向年轻化的转型。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209736-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm