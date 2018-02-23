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为陪伴赋能获国际认可 华硕“小布”夺iF设计大奖

点评

科技传媒网 中国网 2018-02-23 23:00

为陪伴赋能获国际认可 华硕“小布”夺iF设计大奖

　　陪伴是最长情的告白，对于一款家用机器人来说，设计水平直接关系到机器人在日常陪伴中的功能展现。近日，华硕智能机器人Zenbo Qrobot小布荣获全球知名设计竞赛——2018年iF设计奖的肯定，这座奖项也被誉为“产品设计界的奥斯卡奖”，小布的设计细节深度贴合家庭陪伴需要，为孩子带来最贴心的守护。

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　　据悉，iF设计奖是德国历史最悠久的独立设计机构，位于汉诺威的iF国际论坛设计，每年都会举办iF设计奖，这也是全球最有分量的设计大奖，奔驰、苹果、IBM等全球知名企业设计产品也获得过这项荣誉。

　　2018年的iF设计奖评选竞争非常激烈，来自全球54个国家的参赛者提交了6400多件作品参加了角逐。华硕智能机器人小布经过国际独立专家组成的iF评委会评选后，获得63位评选委员的青睐，最终摘取这一奖项。

　　盘点“小布”获过的大奖设计水平行业领先

　　除了iF设计奖，华硕智能机器人也在2017年荣膺许多行业顶尖设计大奖。在知名IT杂志《微型计算机》的年度评选中，华硕机器人小布获得了“年度技术创新奖”;在《电脑报》的“2017年度中国IT品牌风云榜”中，小布夺得“年度创技术设计品牌”;智能机器人小布之父——华硕董事长施崇棠先生，更在2017年成为首位华人获得英国全球指标科技杂志《T3》的“终身成就奖”。

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　　华硕小布陆续囊括多项行业指标性大奖，这不仅意味着华硕机器人的品牌实力超群，更加证明业界对小布设计理念与功能效果的一致认可。相比市面上一些玩具型的AI机器人，华硕小布是万元内高端家庭陪伴级机器人的开创者。无论是带有3D深度感测摄像头的小脑袋，还是超声波测距传感器，华硕都将技术创新面向家庭陪伴，让小布走进千家万户成为了可能。

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　　以设计为陪伴赋能  华硕智能机器人获得众多家庭青睐

　　与以往对机器人形象认知相比，小布去繁留简，外形轻盈敏捷，也正如华硕团队的设计初衷“不会有人买一台机器人，为了倒水拿东西”，这让小布的形象更归于实用。加持优秀的设计实力，华硕智能机器人小布带给孩子们最好的陪伴，能为一家人带来轻松与喜悦。这台表情呆萌的智能机器人，可以主动追随小主人的脚步，在房间里兜兜转转，也能给小主人拍摄照片、影片，还能讲许许多多的故事，让童年的时光变得灵动有趣。

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　　小布可以像小伙伴一样陪伴小朋友，它具有丰富的拟人表情，喜怒哀乐都能够自由变化。华硕小布背后运用了很细腻的超音波，红外光及计算机视觉联合自动避障技术，轻松实现智能跟随等，让小布轻松成为孩子的小跟班。

　　小布还可以让家秒变影音派对现场，爷爷奶奶、爸爸妈妈和小朋友可以自由享受音乐带来的快感。茶余饭后，一家人还可以与小布来一段人机共舞。

　　设计赋能陪伴，科技改变生活，华硕智能机器人小布的出现旨在让家庭更有爱，携手家人结伴LOVE+，让家升级，让爱升级。

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本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209737-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:国际认可华硕小布

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