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微软：将加快Windows 10部署更新速度

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科技传媒网 中关村在线 2018-02-23 23:09

微软：将加快Windows 10部署更新速度

　　2月23日消息，去年微软就宣布将改变Windows的会更新策略——每年推出两个大版本更新。现在，Windows Insider项目负责人Dona Sarkar在推特表示，Windows10的更新速度将会提速。

　　Dona Sarkar称，他们将更快的更新速度作为平台的首要发力点，而且最终成果将惠及每一名用户。此前，微软已经做了一些基础性的工作，包括建立UUP(统一更新平台)，允许网络意外中断后接续更新操作、补丁下载支持P2P加速等。

　　早前微软更新计划表示，即每年三月和九月两次升级系统。另外每一次升级版本，将获得18个月的后续支持和服务。在对Windows进行升级的同时，微软也将升级Office 365 Pro Plus。由此微软希望，这样的升级计划将有助于企业客户接受Windows 10，并提前6个月为升级做好准备。

　　另外，StarCounter提供的数据，2018年1月份，Windows 10在整个微软系统家族中的份额已达42.78%，超出Windows 7 0.92个百分点，正式登顶。而在此前一个月，Windows 10的份额为41.69%，落后于Windows 7 0.2个百分点。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209738-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:部署更新速度微软Windows

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