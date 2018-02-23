未来学家称可通过大脑植入物避免机器人变成终结者

科技传媒网讯 网易科技新闻2月23日消息，一位世界著名的未来学家Michio Kaku博士称，我们只需要在机器人大脑中植入芯片用于消除任何有威胁的想法，就能够避免创造出杀手机器人。Kaku博士在一次媒体采访中警告称，本世纪末之前机器人就能够拥有足够的智慧并带给人类威胁。

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他声称：“我认为，如果它们出现杀人的想法，我们应当能够通过它们大脑中的芯片关闭它们。”他认为机器人现在拥有智力缺陷，无法像人类一项进行简单的任务，比如说捡垃圾或者修理厕所等。尽管现在它们还无法在屋内行走，但是Kaku博士认为这只是时间问题，机器人将逐渐拥有类似于老鼠一样的大脑智慧，然后是猫、狗和猴子，而且将越来越高级。

Kaku博士认为，一旦机器人发展到这样一种较高的智力水平后，它们或许会获得避开我们最复杂故障保护机制的能力，并且取代人类。他认为，到那时人类将不得不与他所猜测的机器人霸王融为一体。在之前的采访中，这位未来学家称，一百年后人类将被迫决定是否想要与智能机器人进行竞争，我们人类或许会决定对自身进行基因修饰。

另外一位未来学家Ian Pearson也表达了类似的观点，他认为未来人工智能将比人类聪明数十亿倍。他声称：“我并不认为那种情况下人类是安全的，就像伊隆-马斯克所提出的那样，我们或许需要研发出能够直接与大脑相连的超级计算机技术，以此不被机器人超越。”

在谈及这位SpaceX的创建者兼商业巨头时，Kaku称他详细马斯克正引导我们跨入一个太空旅行的黄金时代，但是他怀疑SpaceX是否能够按照预定计划实现太空旅行的目标。马斯克先生计划在2022年向火星发射两艘货运飞船，然后在2024年继续发射四艘飞船，两艘运送货物，两艘运送宇航员。

Kaku博士称：“我认为伊隆-马斯克为打造真正的月球火箭――猎鹰重型火箭，做出了伟大的贡献，而且完全依靠自己的投资完成了项目。因此现在我们拥有两种月球火箭，SLS火箭和猎鹰重型火箭，这也是未来太空探索的重要基础。我认为马斯克的时间表有一点太乐观，但那并不是重点。重点在于他几乎没有花费纳税人的钱就让我们进入了太空探索的一个新黄金时代。”（过客）

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