『骑手免费团圆饭』活动 ：美团外卖弘扬新时代感恩精神

当大家归心似箭，沉浸在即将迎来春节假期喜悦的时候，朋友圈被美团外卖一条名为温暖团圆饭 致敬不平凡的暖心H5刷屏了。该H5在2月8日零点上线，三天内有超过百万人参与。截至12日中午12点，有169万用户浏览了活动报名H5，用户累计报名手机号超52万。也就是说，每三个看完这个H5的用户，就有一位用户选择提交手机号报名参与。

“为了争取28分钟的送餐时间，我选择了2.8分钟的午餐时间”扎心的H5文案，简单的参与方式，吸引了众多网友参与其中。美团外卖用户只需填入个人信息，2017年曾为用户提供过配送服务的外卖骑手即有机会获取一顿由用户请客、美团外卖送出的免费春节团圆饭，更多骑手还将获得由爱心商家提供的团圆饭五折优惠券。

对于很多人来说，美团外卖骑手只是一群普通而平凡的人。作为服务提供者的外卖骑手，他们每天在钢筋混凝土的丛林里穿梭，为身处摩天大楼里的用餐者送来的是一份份热气腾腾的饭菜。甚至还可能是为失恋女孩送来自带治愈功能的“小脑斧”外卖，又或是在送餐途中顺便救下冻在路边的宿醉女子……他们没有七彩祥云，却也是很多人的平凡英雄。

当用户收到外卖时，体验到的不仅仅是一份有温度的服务，更是一份正能量的传递，让我们有太多太多难以言表的感谢!让我们在触动之余，对外卖骑手也有更多的尊重和认可。

他们每一句“祝您用餐愉快”的问候之外，更多的用户在从骑手手里接餐的时候，不再仅仅是给个五星好评。而是对外卖骑手说“谢谢”、叮嘱外卖骑手注意安全的越来越多，有时候天气不好晚了几分钟，更多的是宽容而不是埋怨……

从百万用户通过活动H5参与到你请客 我买单的活动当中，这足以说明用户对美团外卖小哥的感谢之情溢于言表。用户的感恩意识越来越强，温暖也在互相传递。

外卖骑手作为把商家和消费者连接起来的纽带，在每天的穿梭往返中，让那一份份外卖的交付，演进成一种充满仪式感的正能量的交接。正因为此，美团外卖一发起活动，就受到了全国范围的27个餐饮商家积极响应，活动商家覆盖全国38个城市，获得福利骑手将超过12万人。据了解，这是国内首个针对外卖骑手的职业的高规格关爱活动，从覆盖地区到覆盖骑手人数都开创了一个高起点。

将太无二、汕头八合里海记、老码头火锅、一把骨、四川香天下火锅、唐宫海鲜舫、管氏翅吧等知名连锁餐饮品牌都纷纷用送上半价暖心团圆饭的方式，来表达对美团外卖骑手的感谢。其中老码头餐饮表示：“感谢外卖小哥在春节每天午间的奔忙、夜幕下的忙碌，那一抹温暖的黄色，最为耀眼!感谢外卖小哥在春节的脚步越走越近，还是坚持送温暖给需要用餐的顾客。”正因为每一位普通外卖骑手的付出，让更多的人、让这个世界，变得更加美好。

美团外卖日订单量超过1800万单，这其中外卖骑手功不可没。正是因为他们每天的辛苦奔波，才能让外卖行业发展的如此迅速。而美团外卖作为外卖平台中的“领头羊”，企业也十分重视外卖骑手这一群体。此次美团外卖特意联合27家餐饮商户发起了感恩外卖骑手的活动，就是在用实际行动，向在平凡岗位上的努力奋斗的劳动者致敬。

美团外卖除了在对外卖骑手人文关怀方面很用心，在保证配送安全方面，也同样持续发力。将为骑手配置智能耳机，设立骑手心理热线和骑手关爱基金等。主动承担起社会企业责任，并身体力行地付诸行动之中。这次的“温暖团年饭”真的很暖。

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