专属年轻人的炫彩时尚拍照手机 海信手机H11火热来袭

随着智能手机的不断发展，手机的功能也发生了巨大变化，电话、短信等基础功能逐渐被弱化，反倒是拍照这项最初仅仅以附加功能而出现的功能渐渐被强化了，上升为用户使用最频繁的一项重要功能，尤其是对于众多年轻用户而言几乎是不可或缺的。

基于年轻用户的实际所需，海信手机于日前推出了一款炫彩时尚拍照手机——海信手机H11。该机主打光变双摄，不仅采用了备受年轻用户喜爱的全面屏设计，而且还加入了双摄、人工智能、人脸识别等热门元素，堪称是专属年轻人的炫彩时尚拍照手机。

海信手机H11采用的是时下流行的玻璃机身设计，机身背部搭载了一块流光溢彩的3D曲面玻璃，不同光线下可以折射出炫美变化的流光，呈现出一机千面的迷人魅力。再配合极具质感的金属中框以及符合人体工程学的收腰弧度设计，带来了更为出色的手感和握感。

海信手机H11主打光变双摄，其最大的卖点在于拍照，后置配备一颗1200万像素的索尼IMX486广角摄像头+800万像素的专业长焦摄像头：广角镜头采用的是IMX486大像素传感器，f/1.8大光圈，支持PDAF相位对焦技术，长焦镜头单像素尺寸为1.12μm，双摄像头协同分工，可实现2倍光学无损变焦。

与其对应的前置，海信手机H11配备的是2000万超高像素摄像头，并且还加入了前置柔光灯，极大的提升了暗光环境下的拍摄表现。再配合全新升级的美颜算法，针对眼睛、面部、肤色等特征的智能调试，让每一次自拍都不同凡响。

除了双摄像头之外，海信手机H11还加入了大热的人工智能技术，支持AI场景、面部识别、语音助手、体感呼叫等便捷服务。基于人工智能技术的AI场景，有效整合了机场、车站、酒店、餐饮、景点、医院等八大类服务资源，覆盖10亿WIFI热点信息，囊括四万多指定场所，基于场景识别的精准内容推送，可以极大的提升用户的生活出行体验。

海信手机H11配备一块5.99英寸18：9的FHD+全面屏，屏幕密度为442ppi，整体观感优秀，显示细腻、亮度充足，加上整体色温偏冷，给人以视觉上的通透感。核心方面，则搭载了一颗八核心64位的高通骁龙630处理器，电池采用的是3400mAh，并且还加入了9V/2A快充技术，能够满足广大年轻用户性能及续航所需。

海信手机H11已于1月26日全面上市发售。喜欢这款新机的用户可以登录海信手机官方商城预约购买。

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