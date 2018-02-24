大救星3.0新功能上线，出国出境游可随时随地呼叫 “星使”

说起“星使”估计好多人不了解是什么?其实就是大救星App里面能为你提供帮助的国外华人，这些华人能为你提供就医陪同，翻译帮助，陪同购物，协助助理疑难纠纷等在出国出境游的各种问题。那为什么叫星使呢?是来自天使的理念，大家知道，在神话剧中，有困难就会有天使来帮你，而大救星就把这种帮助你的人叫星使。

出国出境游在外，特别是自由行和散客，由于语言的障碍， 一旦出事很多事情都非常难办，比如语言不通导致看不懂车站指示牌，以及吃饭都成问题，虽然通过指手画脚可以解决一部分小的问题，但是一旦出现比较大的问题以及比较急的问题，很多事情办不成心急如焚的情况，是非常痛苦的，这时要是身边能来个懂当地语言和生活指南的华人帮助自己那真是“雪中送炭”。而大救星就是为你提供这些华人帮助的App平台。

目前大救星已经拓展了103多个国家，并在每个国家都发展了星使，只要是中国公民走出国外，遇到困难就可以使用大救星呼叫星使，从小事到大事，大救星都可以帮助你。当下，大救星已经上线最新版的版本——3.0版本，通过对星使服务的细化，大救星的星使服务将会更加完善，同时也提升了用户体验。

那么，新上线的大救星3.0版本都更新了那些功能，下面让我们拭目以待：

线上星使服务功能

线上星使服务是本次大救星新增的功能，大家都知道，出国在外，遇到困难的时候，有时候不一定都是需要当面解决的，比如附近的邮局在哪里，附近的旅店在哪里，以及遇到翻译的时候的一些困难，只要在线上咨询下当地的华人星使即可完成。

出行问题，比如遇到护照入境问题，乘坐交通问题，如果你出境在外，无亲无故的时候，在国外又没有百度，都可以在快到到达目的地的时候，使用大救星的线上服务提问咨询，达到对当地情况的快速熟悉，进而不耽误自己的行程和时间。

所以针对用户的这种需求，大救星从实地需求出发，增加了线上星使服务的功能，只要点击“线上求助”，并选择需要的服务如翻译求助、行程求助，事件求助、其他求助即可对附件周边的华人星使进行求助，

同时为了保证服务的时效性，用户一旦发布在线求助，附近30公里以内的在线星使都可以接到用户的求助需求，进而完成抢单，并完成在线服务，服务完成后，星使将会获得用户提供的现金奖励。

线下抢单优化 增加IM功能

除了用户的简单线上需求之外，一些突发的情况如突发疾病，当地的安保，甚至出国医疗等相关问题则会对星使服务的要求更加要求和严格，所以大救星利用自身的救援资源和合作资源搭建了线下的星使救援服务。

本次优化了线下的星使服务功能，增加了push提醒和抢单功能，同时对用户和星使的沟通，进行了详细的优化。第一，IM功能，方便了用户和星使的及时沟通。第二，路线规划和距离功能，方便用户知道星使的距离，以及达到时间。第三，二人聊天的提醒功能，方便用户和星使更快速的了解大救星的使用和服务，提升了星使和用户的沟通效率。

搭建中国公民走出去全球救援服务第一平台

以大救星App为平台，前端链接出国游，出境游的个人用户，机构用户，团体用户，后端链接保险，救援机构，大救星星使等服务个人、机构，以App，人工，AI等技术为核心，是大救星全球救援服务服务第一平台的主要体现，从而全方位的解决了中国公民走出去的各种救援、救助、救护、救命四大问题，从而使得中国公民走出去更加安全，放心，便捷。

详情：请点击：?apkName=com.jiangtai.djx 下载大救星或者扫描下面二维码下载大救星。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209742-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm