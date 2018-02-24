美图美妆多维度力推正品保障，全方位打造绿色电商平台

近日，iiMediaResearch(艾媒咨询)权威发布了关于2017年跨境电商市场的最新研究，报告显示，超过半数用户最关注电商平台是否有正品保障。然而根据中国电子商务投诉与维权公共服务平台用户投诉案例库显示，电商平台网络欺诈、售假、虚假宣传等投诉，在17年11月相比去年同期的5.92%上涨39.02%。如何在网上买到正品，尤其是美妆正品，成为了不少消费者头疼的难题。面对这一市场背景，美图旗下体验式电商平台美图美妆自17年10月上线以来就一直把正品保障作为自己立足行业的基石，多维度打造最强正品电商平台。

加速布局正品供应链，为用户甄选全球好货

夯实的正品供应链是电商平台正品保障的核心。自诞生起，美图美妆就坚持所有商品均由品牌方授权美图自营或直接由品牌官方旗舰店提供。为了甄选全球好货，美图美妆组建了一支高水准的供应链团队，成员全部由在美妆行业浸淫10年以上的专业人才组成。这支精英队伍亲赴日韩欧美多地，拜访考察优质供应商，精心挑选高品质且适合中国市场的商品从海外直采，从源头确保正品。

依靠着专业的队伍以及美图在海外强大的品牌影响力，美图美妆搭建了日趋完善的全球正品供应链，实现了与近千家品牌的合作，其中不乏JAYJUN、WHOO(后)、OHUI(欧蕙)，SU:M37°(苏秘)等备受青睐的知名品牌。

美图美妆正品保障页面展示在售品牌

联手强大“外援”，多重保障为正品保驾护航

除了加速布局正品供应链外，美图美妆先后与中外运空运发展股份有限公司、众安保险达成战略合作，强强联手为正品保驾护航。其中，美图美妆与众安保险的战略合作备受美誉，众安保险不仅为消费者提供“假一赔十”“七天无忧退货”等正品保障，而且还会对所有商品进行品牌授权资质、链路的完整性、生产、经营范围产品安全性等多方面严格审核，确保消费者在平台上购买的均为正品好物。而与中外运公司的战略合作则让平台用户可以享受到优质的物流服务，中外运公司严格控制国际物流风险、全力提升国际物流效率，确保货品快速，安全到达。

众安保险副总经理兼首席营运官许炜(左)和美图高级副总裁张君(右)参与签约仪式

入仓全检，精心存储，用心守护每一件正品

美图美妆的所有商品在入仓前均需要经过美图美妆专业质检人员的检查，只有通过“到货预约-卸货-承运交接-质检-理货-验收”全套流程的产品才可以顺利进入保税仓。此外，平台还会在每个批次内抽取样品进行成分分析，确保每件商品都能与正品对应。不仅全力保障正品，美图美妆还努力避免消费者买到瑕疵品。因为在电商领域内，用户买到任何有瑕疵的商品，都可能会认为是假货。尤其在美妆电商平台，消费主力军是极为注重品质的女性，在她们看来，一次买到不满意的产品，都可能把该平台拉入黑名单。所以，美图美妆不仅要求产品中不能有瑕疵品，还要求所有仓库都是采用恒温管理，化妆品从海外进入仓库后，工作人员除了会使用防尘设备进行处理，还会在发货时多次检查，并使用高质量的环保外包装，守护好每一件商品，不遗余力打造品质电商。

这一系列诚意之举，不仅让美图美妆广受消费者好评，也得到了权威媒体的认可。2017年“黑五”期间，CCTV2央视财经频道整点财经栏目以“人工智能首秀黑色星期五大促销”为主题，采访了美图美妆高级副总裁张君，并参观报道了美图美妆在杭州的保税仓。

美图高级副总裁张君接受央视采访

据了解，今年3月美图美妆还将与跨境电子商务商品质量安全风险国家监测中心开展共治合作，进一步提升平台的品控水平和标准，让用户真正做到购物无忧。美图美妆作为国内首家体验式电商，从流程上严控采购、运输、入库、快递等各个环节，凭借AI黑科技及优质内容生态加持，打造品质电商平台，精准高效地满足用户需求，让更多消费者尽享美好生活。而美图美妆等优质电商的崛起也为我国经济注入了新的活力，其健康发展将有利于满足国内居民的消费需求，促进消费升级，助推相关产业升级迭代。未来，美图美妆还将继续秉承“让更多人变美”的企业使命，全力保障正品，满足每一位用户的变美诉求，打造放心的电商购物环境。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209743-1.html

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