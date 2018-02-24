谷歌将推出首款Android Go手机 承诺两年更新
2月23日消息：谷歌日前表示，将在MWC 2018上发布首款Android Go系统手机，该系统将基于Android 8.0进行精简处理。
Android Go是谷歌在去年推出的一套操作系统，其实就是对当前的Android系统进行简化，使其可以在1GB甚至更小内存的手机上运行。采用Android Go系统的手机将主打低端市场，价格会非常便宜。
谷歌表示，Android Go有完整的Android体验，但同时也不会给手机带来巨大的负担，而且谷歌的各种网络服务也不会缺席。
此外，谷歌还会针对该系统推出Maps Go、YouTube Go、Files Go、Assistant Go等简化版程序。
采用Android Go系统的手机将主打低端市场，价格会非常便宜，这是谷歌推出的Android One系列产品。谷歌承诺会为该系列的手机提供两年的操作系统及时更新，以及三年的安全更新服务。
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