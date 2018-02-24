泰克鲁斯腾风拓展全球实力“至仁RS”将在日内瓦车展亮相

泰克鲁斯•腾风将于2018年3月6日举行的第88届日内瓦国际汽车展上展示其高性能跑车“至仁9383”的赛道版(REN RS)的量产设计。除与中国的几家全球性公司建立重要合作关系外，泰克鲁斯•腾风还将与潜在的国际汽车合作伙伴探讨建立战略联盟，协助自己在全球市场进行汽车生产与新车型的推出。

总部位于北京的泰克鲁斯•腾风，通过优先建立与多家国际汽车和非汽车企业的合作来扩展其商业能力，借此进一步开发其适用于各种出行方式与工业应用领域的航空动力增程系统。

全球首发：“至仁RS”

拥有优越性能的泰克鲁斯•腾风“至仁RS”，在去年亮相日内瓦国际车展的“至仁”超级跑车的基础上进行深层次研发，是一辆全新的、单驾驶舱、轻量化超跑。“至仁RS”由世界著名的汽车设计师乔治亚罗父子设计完成，采用了源自航空灵感的设计理念及战斗机式座舱设计。

“至仁RS”专为赛道使用研发，由意大利都灵著名赛车技术供应商L.M. Gianetti制造完成。该超跑可搭载4台到6台电机——搭载6台电机时，前轮2台、后轮4台——输出功率最高可达960千瓦(1287 英制马力/ 1305公制马力)，百公里加速仅为2.5秒，最高时速可达330公里每小时。

“至仁RS”的核心是泰克鲁斯•腾风革命性的航空动力增程式电动汽车(TREV)动力系统。该动力系统拥有自主知识产权，使用一个微型燃气轮机和发电机为容量为28千瓦时的电池快速充电，使“至仁RS”实现搭载80升柴油最大续航可达1170公里的壮举。

目前，泰克鲁斯•腾风正为旗下的超跑与高级轿车业务寻找战略联盟，希望借此提升其工程与生产能力，未来两年内计划推出“至仁”超级跑车及其他汽车产品。

拓展全球能力

泰克鲁斯•腾风在研发方面也进行了大量的投资。世界著名电动汽车专家陈清泉院士目前正在北京领导着泰克鲁斯腾风新能源汽车技术研究院，该研究院新成立不久，负责不同类型微型燃气轮机的开发与测试，以及航空动力增程系统在乘用车、商用车及其他交通工具的应用。陈清泉院士蜚声海内外，是世界电动汽车协会的创始人，英国皇家工程院院士以及中科院院士。

泰克鲁斯•腾风正与数家总部在中国的全球性公司建立合作关系。合作伙伴对于航空动力增程系统技术非常感兴趣，也认可该技术所具备的轻量化和里程扩展的能力，使其成为众多汽车与非汽车行业的理想应用，包括全世界范围的节能商用车和各种工业设备。

泰克鲁斯•腾风正分别与五洲龙汽车和中国中车集团洽谈组建合资公司，其与深圳市比克电池有限公司的合作也在推进中。这些合作将使泰克鲁斯•腾风尽快将其航空动力增程系统运用于各种移动解决方案，包括低排放、高燃油效率的公共交通和轻型商用车。

泰克鲁斯•腾风首席技术官靳普表示：“泰克鲁斯•腾风正处于令人激动的成长阶段，因为我们正通过分享航空动力增程系统技术，将电动汽车里程不断提升到前所未有的高度，此举也为我们赢得了良好的声誉。我们致力于发展新技术，为不同领域的应用提供效率更高、性能更好、更加环保的技术解决方案。”

泰克鲁斯•腾风将携“至仁RS”在2018年日内瓦国际车展2号展厅2051号展台进行展出。届时，观众可亲临现场参观。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209745-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm