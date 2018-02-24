MWC 2018前瞻：三星华为诺基亚会展示些什么

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月23日消息，据国外媒体Digital Trends报道，世界移动通信大会（MWC）即将到来，三星、LG、华为等知名手机厂商届时会展示什么新产品呢？

期待升级你的手机吗？一年一度的MWC不久以后就将在巴塞罗那拉开帷幕，引来全世界的关注。每年，众多全球大型智能手机制造商都会在该大会上展示它们即将推出的设备，而今年的大会势必将会比上一届更加盛大热闹，因为韩国科技巨头三星将重返展会，展示新一代旗舰机Galaxy S9。

MWC 2018将于2月26日至3月1日举行，但许多重大的新闻发布会将会于2月25日星期天举行。以下是对此届大会的前瞻：

三星

去年，三星跳过MWC，而选择在纽约市举办完全属于自己的发布会，展示Galaxy S8和S8 Plus。但今年，它将重返巴塞罗那，发布Galaxy S9。

Galaxy S9已经通过了美国联邦通信委员会（FCC）的认证，从外泄的图片来看，它看起来与前一代产品没很大的差别。这意味着它仍然采用曲面边缘和无边框的设计，但对于消费者来说值得高兴的是，三星可能已经改进了指纹传感器的位置。

内部配置方面，Galaxy S9预计将使用高通新的骁龙845处理器（在美国），但它的主要亮点将会是摄像头。三星发给媒体的发布会邀请函上写着：“摄像头，重新定义”，这意味着该公司很可能将会充分利用最近公布的摄像头改进。有报道称，尺寸较小的Galaxy S9可能只有一个单镜头摄像头，而Galaxy S9 Plus则可能拥有像Galaxy Note 8那样的双镜头摄像头。三星的新一代旗舰级智能手机在MWC上就将盛大发布，但它们可能要到3月中旬才会开始出货。

三星在MWC的新闻发布会将于2月25日下午6点举行。

华为和荣耀

关于华为在2018年MWC的产品发布计划的种种传言多少都有些冲突，这可能与该中国公司令人失望的CES有关。华为原本准备推出通过AT&T出售的Mate 10 Pro，首次经由美国移动运营商出售手机。然而，AT&T在最后时刻退出了这项合作，而Verizon也已经放弃了经销华为智能手机的计划。

早前的传言说，我们可能会在MWC上看到华为P20（华为P10和P10 Plus的后续产品）的身影，但是最新的报道称该产品的推出可能已经推迟到了4月份。不管怎么样，华为都将出席这次展会，可能会发布新款笔记本电脑。

作为华为子公司，荣耀也可能会亮相巴塞罗那，但该公司可能没有可展示的新款手机。2017年12月，它发布了低价机型荣耀7X和中端机型荣耀View 10。在MWC上，荣耀View 10在美国的官方定价和上市时间可能会公布。

LG

LG一直以来都选择在MWC的舞台上推出它的G系列旗舰级手机。2016年，它在展会上展示了LG G5，去年则发布了LG G6。可惜的是，该韩国公司的产品不受消费者的青睐。虽然有很多传闻称LG G7将在MWC上发布，但最近的报道则称要晚些才会发布。也有传言说，该公司正在考虑对G系列品牌更名，甚至考虑对产品进行彻底的重新设计，以帮助其在激烈的市场竞争中脱颖而出。和华为一样，目前还不清楚LG是否会在MWC上手机产品。

摩托罗拉

摩托罗拉2018年的智能手机产品阵容最近在网上被泄露，其中包括Moto Z2 Force、Moto X4和Moto G5等手机的后续产品的渲染图和配置。该公司通常在夏季推出其Z系列旗舰设备，Moto X4是在2017年秋季推出。在MWC 2017上，摩托罗拉发布了G系列的最新产品――所以我们预计该公司将会在今年的MWC上发布Moto G6。据传，Moto G6看起来更像Moto X4，该款低价手机据说配备一个双镜头摄像头，采用18：9屏幕高宽比，拥有Full HD+屏幕分辨率。

索尼

索尼可能将会在今年的MWC上发布一款旗舰级手机。该公司通常会展示旗下的各款手机产品，但到目前为止，我们只听到关于Xperia XZ Pro的消息。据传，这款智能手机配备4K分辨率的5.7英寸显示屏，预计将搭载骁龙845处理器和6GB运行内存。它可能会采用双后置摄像头――索尼首次采用这种配置――其中一个配备1800万像素传感器，另外一个配备1200万像素传感器。据悉，该款手机的电池容量为3420mAh，它可能还具备IP68的防水性能。

黑莓和阿尔卡特

得益于KeyOne（一款带有实体键盘的Android智能手机）出乎意料的成就，黑莓2017年的表现令人瞩目。黑莓手机现在由TCL制造，该厂商还生产阿尔卡特品牌的手机。在2018年的CES上，黑莓告诉Digital Trends，今年它将会推出两款带有实体键盘的智能手机，至少有一款会在MWC上亮相。预计新款手机的实体键盘将迎来进一步的改进，其中包括新功能。

阿尔卡特将推出三个手机系列，采用另外的新命名机制。它们包括阿尔卡特5系列、阿尔卡特3系列和阿尔卡特1系列。这三个系列都是采用18：9屏幕高宽比的低价手机。

HTC

近年来，HTC在MCW上的存在感已经逐渐减弱。虽然该公司已经向Digital Trends证实它将会出现在展会上，但是还没有太多的证据表明届时它将发布智能手机。坊间已经开始流传它将发布去年推出的HTC U11后续产品HTC U12的传闻，但最近有报道称HTC将在3月或4月份的时候在自己的发布会上发布该设备。

HMD Global/ 诺基亚

HMD Global公司正在寻求振兴诺基亚智能手机品牌，它在2017年获得了不小的成功。在去年的MWC上，它推出了一系列的设备――以低价手机为主――以及诺基亚3310功能手机。据传，在今年的展会上，诺基亚可能将会推出多达七款的新设备――诺基亚1，诺基亚4，诺基亚6，诺基亚7，诺基亚8和诺基亚9。

这些手机很可能不会全都在今年的MWC上亮相，亮相的可能只有少数几款，但是可以预期的是，HMD Global将会发布一些设备。

谷歌

谷歌在MWC上总会占有一席之地，但它的公告内容大都是围绕着合作伙伴――比如General Mobile打造的Android One手机。然而，去年，该公司宣布将旗下Google Assistant语音助手带到Pixel智能手机之外的Android手机。从谷歌今年在CES上使尽浑身解数来Google Assistant的举动来看，它很可能会在MWC上做同样的事情。预计它不会发布任何新的硬件，但该公司可能准备要宣布一些与Google Assistant相关的消息。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209746-1.html

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