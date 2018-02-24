　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

外媒看中国电商：网店也开始到线下大量开实体店

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-24 07:15

外媒看中国电商：网店也开始到线下大量开实体店,实体店 中国 电商 茵曼 网店 方建华

（原标题：The Trend in Online Shopping: Not Shopping Online）

外媒看中国电商：网店也开始到线下大量开实体店


科技传媒网讯 网易科技新闻 2月24日消息，据《华尔街日报》报道，在线购物的趋势是不在线上购物。如今，走向线下已经成为了中国电商领域最热门的趋势。

在2014年的上市招股书中，阿里巴巴集团将在线女装时尚品牌茵曼（Inman）列为中国电商领域的成功案例。

它的招股书称，在阿里巴巴2008年推出其企业对消费者平台天猫的时候，专门销售棉麻服饰的茵曼是首批入驻的旗舰店之一，后成为天猫最畅销的女性时尚品牌之一。

自2015年年中以来，茵曼创始人方建华往一个令人惊讶的方向发展。他放弃了纯在线模式，到线下开设实体店。到目前为止，茵曼已经开设了450家门店，主要集中在中国的小城市。

去年，茵曼线上销售额增长约39%，更新的、规模较小的线下业务则飙涨300%，销售额达到3.3亿元人民币（约合5200万美元），占茵曼总收入的35%。方建华预计，未来线上线下业务的占比分布将达到40%-60%。

“当初很多人都说我发力线下注定要失败，”担任茵曼所有者广州汇美服装公司董事长的方建华说道，“但事实是，与传统零售非常发达的美国不同，中国的零售业是一个相对比较新的行业，所以有很多的机会。”

走向线下已然是中国互联网行业的一个热门趋势，茵曼可谓先行者。

在改变发展战略时，茵曼发现了几个长期性的问题。随着中国电商市场竞争日益激烈，优衣库、维沙曼（Vero Moda）和Gap等大型企业纷纷大举开展在线业务，茵曼等品牌的在线销售增长呈现放缓。与此同时，在线广告的成本趋于上涨，在极其拥挤的电商领域中杀出重围的挑战也越来越大。

中国是全球最大的电商市场，线上销售占零售总额的比例也全球最高。政府官方数据显示，2017年，中国5.33亿的在线购物者共计购买了5.5万亿元人民币（约合8658亿美元）的食品、服装和其他消费品，占消费品零售总额的15%。获取新的线上用户也变得越来越困难，因为去年新网民的增长率已从前一年的6.2%下滑至5.6%。

许多分析师预计，电商未来几年还将会取得快速的增长。随着中国零售商一直面临的物流问题得到改善，该行业的运营效率正迎来提升。

茵曼在线竞争对手韩都衣舍电商集团创始人赵迎光认为，电商仍然是大势所趋。“大趋势是线下品牌会走到线上，而不是线上品牌走向线下。”他说道。

可以肯定的是，线上和线下零售之间的界限正日益模糊化，企业正认识到两手一起抓的重要性。

小米2011年作为纯在线品牌在全球智能手机市场上异军突起，但自2016年以来该公司已经开设了超过300家线下门店。它的创始人兼首席执行官雷军表示，忽视线下零售导致公司2015年和2016年销售额大幅下滑。他将小米去年的卷土重来部分归功于它的实体店。

阿里巴巴和它的主要竞争对手腾讯，也在通过收购和入股大举布局百货和连锁超市市场。

同时涉足线上和线下零售可给企业带来的竞争优势是，触及更多的消费者，获得更好的数据。

随着轻轻松松取得增长的时期的结束，在线零售商必须更加努力地争取小城市里的新用户，触及年纪较大和收入较低的人群。

2015年，方建华认为，相比通过在线商店，在小城市通过实体店触及顾客的成本要更低。他认为，透过公司对其数百万顾客的洞察，茵曼可以比纯实体店竞争对手更好地管理供应链和门店。例如，在中国寒冷的东北部“铁锈地带”，女性并不是很喜欢茵曼朴素的棉麻服装，因此公司不需要在那里开实体店。

茵曼不收取加盟费用，会收回所有未售出的库存，统一线上线下价格，并给所有的门店提供软件管理系统。

最初，茵曼在线下的购物中心运营商中并没有品牌认知度。想要在南昌市开设茵曼门店的瑜伽老师颜亚玲（Yan Yaling音译）回忆说，她当初被购物中心运营商一再拒绝，到最后才找到一家尽是空铺位的购物中心。

颜亚玲说，虽然那个商场经营挣扎，但她的商店经常人满为患，因为顾客可以试穿衣服，也知道线上线下的价格是一样的。 2016年，她在南昌最繁忙的商场开设了她的第二家茵曼门店。

方建华表示，大约80%的茵曼顾客在店内使用腾讯的微信支付付款。通过这种方式支付，顾客会自动关注茵曼的官方微信账号，并成为“会员”。这些顾客通过微信获得新产品和促销活动的最新信息，这样线下门店就有了更多的回流客流。

在2017年下半年，茵曼开始在所有产品上附上无线射频识别芯片，以此给公司的广州总部带来各种产品信息，比如产品被试穿的情况，出售的时间，或者产品销售不佳的信息。 这些信息有助于茵曼减少库存。

“问题并不在于时尚品牌是否需要同时做线上和线下，”方建华指出，“而是你想在这两个世界中做到多大的规模。”（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209747-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:中国电商网店实体店方建华

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

补齐“民生短板” 防范“假小镇 真地产”

“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。

科技传媒网创客必读科技新闻

无忧保姆家政人员：春节期间那些事儿

无忧保姆家政人员：春节期间那些事儿

科技传媒网每日精选阅读

HTC证实裁员传闻，拟将VR和智能手机部门合并

HTC证实裁员传闻，拟将VR和智能手机部门合并,智能手机 htc 裁员 谷歌 手机

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS