工业4.0机遇来临，工业以太网销量首超现场总线

工业以太网节点安装数量从2016年的46%的市场占比增长到2017年的52%，而现场总线从48%下降到42%。其中，EtherNet/IP是目前安装最广泛的工业以太网，其市场份额占1

随着工业4.0模式的快速演进，设备连网变得越来越重要。无数的机器需要连接网络，推动了工业以太网的市场节节上升。根据瑞典工业网络有限公司HMS对工业物联网市场的年度调查最新结果显示，2017年用于工厂自动化方面的工业以太网安装节点首次超过传统现场总线。

数据显示，工业以太网节点安装数量从2016年的46%的市场占比增长到2017年的52%，而现场总线从48%下降到42%。其中，EtherNet/IP是目前安装最广泛的工业以太网，其市场份额占15%，其次是PROFINET和PROFIBUS占比12%，无线技术保持在6%的市场份额。

制造业的智能化转型需要高性能网络来支持，工业物联网解决方案和工厂设备的整合在推动工业以太网的使用。过去很长一段时间工业以太网处于过渡阶段，现在从安装节点数量来看，工业物联网已经取代现场总线。

据HMS报告，现场总线虽然在市场占比输给了工业以太网，但2017年现场总线的安装数量是增长的，其增长率从2016年的4%提升到6%，可见工业网络市场处理一下快速发展的阶段。不过，网络供应商预计未来几年现场总线安装数量将稳步下降。

2017年工业无线通信安装节点比2016年增长了32%，近两年来无线技术不断扩大，但市场份额相对较少，维持在6%的市场占比。其中，WLAN目前是最流行的无线技术，其次是蓝牙。无线通信技术可以减少布线，并为设备连接和控制提供便利，越来越多地被机器制造商和系统集成商用来实现创新方案，包括通过平板电脑或智能手机连接监控等解决方案。

分析发现欧洲和中东地区以Profinet和EtherNet/IP为主要的网络协议，其中Profibus被广泛使用，还有其网络包括EtherCat、Modbus TCP和Ethernet Powerlink也比较流行；而美国市场比较明显的是向EtherNet/IP发展；在亚洲市场，Profinet、EtherNet/IP、Profibus、EtherCat、Modbus和CC-Link均广泛使用。

厂商为何青睐工业以太网？

工业以太网实则是以太网应用于工业中，由于现场环境恶劣，设备连接往往需要更坚固的连接器、电缆，还有最重要的确定性。为了达到更好的确定性，工业以太网使用了专门的协议。比较流行的工业以太网协议有PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT和POWERLINK等。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209748-1.html

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