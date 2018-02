智能机销售陷入停滞,混合设备的好日子要来了?

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月24日消息,彭博社撰文称,各类计算设备的销售悉数陷入停滞,连智能手机也不例外,不过混合型设备的时代或许已经到来。

以下是文章主要内容:

以前,融合PC和智能手机理论上似乎是一个好主意。现在它似乎仍然是一个好主意——当然,也是理论上。

微软公司和高通公司正在推广融合平板电脑和智能手机元素的电脑。大体上,那意味着人们很快就将能够购买这种设备,它不仅拥有与人们熟悉的Windows笔记本电脑相似的运作方式,还兼具平板电脑的轻薄设计,以及智能手机的内置蜂窝连接功能和长电池续航时间。 (高通表示,拥有蜂窝芯片的新型Windows电脑在正常电池续航时间可能超过25个小时。)

你或许在想,这听起来与iPad Pro或者微软自有的Surface电脑产品线相似。没错。所有的这些设备都得感谢苹果十年前推出的长电池续航的轻薄型笔记本电脑MacBook Air。

由于一点原因,对于这类同时融合PC、平板电脑和智能手机元素的设备,我感到很好奇,但谨慎看待对它的发展。多年来,市场上一直断断续续出现支持蜂窝网络连接的轻便型电脑,其中包括微软和高通5年前共同推出的设备。它们从未流行开来。不过,这一次,我认为这些混合型设备的时代已经到来。

PC近十年的销量变化图。PC销量在2011年达到顶峰,此后连年下滑(注:数据不包括Surface、iPad Pro等带有可拆卸键盘的设备;2017年的数据为初步数据)

虽然智能手机近些年已经成为最重要的数字设备,但电脑领域也出现了一些颇受欢迎的创新。来自PC芯片霸主英特尔和微软2012年推出的Surface的新技术,激发了关于“电脑”可以变成什么样的新主意。

Surface拥有像智能手机一样的触摸屏和一个可将设备变成某种平板电脑和笔记本混合设备的可拆卸键盘。微软在截至12月31日的6个月里通过出售这种设备进账超过20亿美元,一些传统PC制造商也凭借这种混合型机器取得一定的收获。

随Surface之后出现的是与之类似的配备键盘的平板电脑iPad Pro,它的核心是智能手机式的功能。谷歌软件支持的精简型笔记本电脑Chromebook,在美国校园也颇受欢迎。这些都属于对传统计算机的相对较新和受欢迎的重新构想。

它们并不适合每一个人使用,不能满足每一种使用需求,但混合型设备给了人们更多的选择,让他们能够找到真正适合自己的产品。具有快速无线互联网连接功能的PC平板电脑混合设备,可以说是对这些选择的一个很好的补充,尽管微软和高通支持的这类新机器在性能和缺点方面还存在一些未解答的问题。

现在将资源投入到任何的新型计算机硬件,也有些奇怪。毕竟,市场研究机构IDC的数据显示,过去6年,PC全球销量一直处于下滑状态。该研究公司的PC销量数据不包括Surface等具有可拆卸键盘的设备。平板电脑的销售量也在下降,甚至连智能手机销售都陷入瓶颈。对于大多数的计算设备制造商来说,好日子已经不复存在了。

2014年至2017年计算设备出货量的同比变化趋势图,2017年PC、平板电脑和智能手机的全球销量悉数下降(注:2017年的数据为初步数据)

不过,你还是能够看到尝试新型计算设备概念的吸引力。即使PC和平板电脑不属于增长品类,但它们的年销量仍然达到4亿台以上。市场上的每个玩家也都有自己的动机。例如,高通看到在更多的PC类设备中取代英特尔芯片会带来的巨大商机。

现在最大的问题是,最新支持蜂窝网络的PC会从它的支持者那里得到多大的推动力。下一代的蜂窝网络技术5G目前备受瞩目,乐观的业内人士认为,该类网络将预示着各种各样的联网设备的新时代。英特尔星期四表示,它还将与微软等公司合作推出一系列支持5G连接的计算设备。微软、高通和英特尔的支持,应该能够提振融合智能手机、平板电脑和PC的概念。这一切都意味着——在理论上——对于“电脑”市场而言,现在比以往任何时候都更好,同时也更令人迷惑。(乐邦)