买一得二的全能型双面屏手机 海信A2 Pro新春超值特惠

同质化是手机行业当前所面临的共同难题。产品同质化不仅会让产品变得没有自身的独立特征,同时还会因为产品差异性小、辨识度低不利于消费者识别而削弱品牌的竞争力。难得的是,双屏设计国内领航者海信手机于日前推出了一款极具差异化特色的手机——海信双屏手机A2 Pro,集手机和电子阅读器合二为一,一部手机就可以满足你的所有需求。

与普通的智能手机不同,海信A2 Pro机身正面和背面各配备有一块屏幕,正面是一块5.5英寸的FHD AMOLED炫彩屏,背面是一块5.2英寸的电子水墨屏,彩色屏幕清晰、艳丽,黑白屏幕节能、护眼,双屏幕相结合,一面娱乐、一面阅读,让个性化与实用性得到了前所未有的提升,真正做到了阅读娱乐两不误。

为了满足广大用户的阅读需求,海信手机还内置了专为水墨屏定制的京东阅读、掌阅iReader等APP,通过资源共享的方式,为广大用户提供了海量的图书资源。一部手机就是一个随身携带的掌上图书馆,随时随地都可以尽情畅享移动阅读带来的无尽乐趣,阅读从此如此简单。

拍照方面,海信双屏手机A2 Pro搭载的是1600万前置+1200万后置的摄像头组合。前置采用的是1600万像素高清四合一美颜摄像头,F/2.0大光圈配合全新升级的算法,令自拍效果更加惊艳;后置采用的是索尼最新一代IMX386大像素传感器,照片清晰度更高,色彩还原更精准,图像质量更出众。

海信双屏手机A2 Pro采用的是双面玻璃设计,机身正面和背面各配备一块2.5D曲面康宁大猩猩玻璃,配合流畅的线条设计和极具质感的金属中框,在观感上和触感上都做到了一流水准。

硬件方面,海信A2 Pro搭载骁龙625八核2.0GHz芯片、4GB+64GB内存组合、3090mAh电池,流畅运行基于Android 7.1.2的Vision 5操作系统。除此以外,这款双面屏手机还配有NFC、红外、3.5mm接口,支持全网通以及NFC等功能。

海信双屏手机A2 Pro售价为2999元。为了回馈广大消费者对海信手机的支持与厚爱,海信手机特推出了“下单立减400元”的超值优惠,现在只需要2599元就可以将这款双屏手机纳入囊中,喜欢这款新机的绝对不容错过。

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