无忧保姆家政人员：春节期间那些事儿

春节一收假，家政市场就热闹起来，保姆、月嫂、保洁等家政人员的需求大增。而随着家政人员的陆续返岗，繁忙中又透露着一种有条不紊。据统计，春节期间在全国各地不少雇主的家政服务都会出现“断档”情况，在北京、上海、广州、深圳等一线大城市，尤其是居家养老护理和育婴和母婴护理的家政服务员出现高价难求的现象。而作为家政行业的品牌企业，北京家事无忧家政服务有限公司在春节期间统筹安排，建立起良好的机制，保证春节期间为客户提供优质的家政服务。

据了解，无忧保姆春节期间共安排家政服务人员几万名，比去年同比增加了一倍。她们在春节期间为上万家庭提供了优质的服务，满足了客户家庭的需求，凭借自身的专业能力与职业素质，切实贯彻了“无忧保姆，保您无忧”的服务宗旨。为什么无忧保姆的家政人员能在春节期间舍弃与家人团聚的时间，留在工作岗位上，为客户解决问题呢?我们带着问题，采访了无忧保姆的“跨年”家政人员陈阿姨。

高福利高工资高奖金的激励机制

春节作为中国人最重要的节日，讲究的是阖家团圆。因此春节期间，很多家政人员都选择了回家过年。但也有一些人选择了留下来。无忧保姆的陈阿姨就是其中一员。“春节期间，大家都想回家过年，如果我们都回家了，也有很多家庭或者老人都会面临着一些难题。于是我就给家里人打电话，说今年过年不回去了，等这阵子忙完再回。后来公司还特意为春节期间依然坚持在岗的家政服务人员，以丰厚的礼品、发放“红包”等不同形式进行奖励。”陈阿姨笑着说。据陈阿姨介绍，无忧保姆对于年节假日，都会给家政服务人员不同的奖励，比如传统佳节赠送节日礼物、红包、优惠券等奖励。同时还会在承诺客户服务不涨价的前提下，拿出高额补贴制定了远高于同行业的薪酬标准，这就大大提高了家政服务人员的工作热情。

(无忧保姆)

此外，无忧保姆还给春节期间在岗，错峰休假的服务人员给予培训奖励。在新一年的家政培训中，她们将享受到“高福利”的培训待遇。例如，培训费用减免、包吃住等。“在大城市工作，吃住可是一笔很大的开销。我们平时工作的时候，客户会给我们提供住宿;可是如果我们开始找新的工作或者参加培训课程的话，就需要自己找房子住了。现在好了，公司提供住宿，我不就省了一大笔钱吗?”陈阿姨笑着对我们说。

特殊的充满大爱的员工关怀机制

从事家政行业的服务人员，大多都是农村富余劳动力、或是家庭生活困难不得已外出打工、或是下岗分流人员，她们远赴他乡在大城市辛勤付出赚钱养家，往往会缺乏归属感，而且在工作生活期间难免会遇见一些困难，感到落寞、孤独乃至无助，无忧保姆除了有激励机制外，还有特殊的充满大爱的员工关怀机制，比如每月给过生日的阿姨买蛋糕，给家庭有困难的阿姨提供救助帮扶，日积月累中营造了一个友好和谐的氛围，让阿姨感受到家的温暖。“在这里，就感觉是自己的第二个家，每个季度有定期的培训，每个月还给我们这些阿姨们过生日，家里有困难还给我们送吃穿用品;到了节假日，还有高福利，每个月拿不少的工资，别提有多开心了。”陈阿姨说到。

(无忧保姆)

无忧保姆的家政服务人员深知：只有立足于本职工作，用自己的专业能力满足客户的需求，才能打造好无忧保姆这个平台，顾全中国千万个有家政服务刚需的“大家”，也才能获得更多的订单，建设好自己的小家。也正因为如此，她们才能在节假日的时候，放弃小我，顾全大我，为客户带去满意的服务，成功的避免春节“保姆荒”这一难题。

“我们这个职业虽然不大，但是做的事情带来的服务，却是家庭生活中的刚需。在我看来这不仅仅是一份养家糊口的工作，更是一份奉献爱心的事业，用我的力量，为千千万万的家庭带去放心和舒心。”陈阿姨的话让我们看到了家政服务人员的对职业的自豪感和无忧保姆先进到位的培训理念。作为一家专注家政服务行业10年的家政公司，无忧保姆坚持做好家政服务工作，通过多层次、全方位、严格自我的规范化管理，不断促进阿姨们真正的职业化。相信在未来，我们能看到更多专业化、职业化、高素质的家政服务人员。

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