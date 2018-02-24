农发行光伏扶贫“照亮”致富路

记者22日从中国农业发展银行了解到，农发行2017年光伏扶贫贷款余额达25．85亿元，今年将继续加大涉农资金整合，为服务乡村振兴提供有力保障。

记者22日从中国农业发展银行了解到，农发行2017年光伏扶贫贷款余额达25．85亿元，今年将继续加大涉农资金整合，为服务乡村振兴提供有力保障。

为解决贫困户光伏扶贫贷款需求，农发行鼓励各地分行创新贷款模式，依托财政涉农资金整合，运用现有产品加大对贫困地区信贷投入的支持模式，创新出“政府补贴＋电费收益”质押等光伏贷款模式，破解融资难问题。

据农发行佳木斯市分行行长杨秀东介绍，通过省、市、县三级联动，佳木斯市分行将办贷流程缩短至19天，在农发行率先探索出光伏扶贫的“抚远模式”，该模式被迅速推广至桦川、桦南、同江等贫困县，惠及贫困人口12887户，保障贫困户每年增收3000元，持续增收20年。

据了解，农发行结合各地实际情况开展光伏扶贫贷款创新和试点，2017年光伏扶贫单项累计新增贷款前四名的省份分别为，湖北省9亿元，安徽省7．1亿元、江苏省2．8亿元、山东省2亿元。农发行2017年累放精准扶贫贷款5120亿元，比上年增长40％。

农发行董事长解学智说，2018年要继续服务“三农”，特别是实施乡村振兴战略和打好脱贫攻坚战，强化金融服务方式创新，加大对乡村振兴中长期信贷支持。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209754-1.html

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