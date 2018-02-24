农发行光伏扶贫“照亮”致富路

记者22日从中国农业发展银行了解到，农发行2017年光伏扶贫贷款余额达25．85亿元，今年将继续加大涉农资金整合，为服务乡村振兴提供有力保障。
记者22日从中国农业发展银行了解到，农发行2017年光伏扶贫贷款余额达25．85亿元，今年将继续加大涉农资金整合，为服务乡村振兴提供有力保障。
为解决贫困户光伏扶贫贷款需求，农发行鼓励各地分行创新贷款模式，依托财政涉农资金整合，运用现有产品加大对贫困地区信贷投入的支持模式，创新出“政府补贴＋电费收益”质押等光伏贷款模式，破解融资难问题。
据农发行佳木斯市分行行长杨秀东介绍，通过省、市、县三级联动，佳木斯市分行将办贷流程缩短至19天，在农发行率先探索出光伏扶贫的“抚远模式”，该模式被迅速推广至桦川、桦南、同江等贫困县，惠及贫困人口12887户，保障贫困户每年增收3000元，持续增收20年。
据了解，农发行结合各地实际情况开展光伏扶贫贷款创新和试点，2017年光伏扶贫单项累计新增贷款前四名的省份分别为，湖北省9亿元，安徽省7．1亿元、江苏省2．8亿元、山东省2亿元。农发行2017年累放精准扶贫贷款5120亿元，比上年增长40％。
农发行董事长解学智说，2018年要继续服务“三农”，特别是实施乡村振兴战略和打好脱贫攻坚战，强化金融服务方式创新，加大对乡村振兴中长期信贷支持。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209754-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。
无忧保姆家政人员：春节期间那些事儿
HTC证实裁员传闻，拟将VR和智能手机部门合并,智能手机 htc 裁员 谷歌 手机
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。