2017中国企业500强出炉 制造业复苏

2017中国企业500强榜单日前出炉。榜单显示，今年入围门槛的营业收入为283.11亿元，提升幅度为史上之最，国家电网、中石化、中石油、中国工商银行、中国建筑分别

2017中国企业500强榜单日前出炉。榜单显示，今年入围门槛的营业收入为283。11亿元，提升幅度为史上之最，国家电网、中石化、中石油、中国工商银行、中国建筑分别位列榜单前五。值得注意的是，本次中国企业500强中，制造业复苏，金融行业利润有所下降。

榜单显示，中国500强企业去年营收总额达到64万亿元，较上年增长7。64％，扭转了连续两年下滑的态势。从行业来看，受行业周期、去产能影响，煤炭钢铁等重点行业减亏十分明显。制造业有所复苏。500强企业中，245家制造业企业共实现净利润5493亿元，占500强净利润总额的19。42％，是近六年来首次显著反弹。而金融行业利润有所下降。中国银行、农业银行、工行、建行、交行五大国有银行的净利润合计占比不到33％，这一比例连续三年下降。国际关系学院副教授刘斌解释说，“从政策上来讲，今年金融的政策、产业的政策，包括从供给侧改革的产能压缩的政策来看，都有利于实业经济的复苏。第二个方面，也是和中国现在从制造端、原材料端，从整个产业经济的上游的价格不断好转有关系。”

不过值得关注的是，制造业的利润主要还是来自少数企业，其中净利润超过100亿元的制造业企业有24家，净利润加在一起，占制造业上榜企业净利润将近50％。其它大部分制造业企业仍是艰难求生，“不同的细分制造行业里，既有红海也有蓝海，还有一些新发现的新市场空间。所以现在很多制造业的公司都在自己的细分的行业里面，在自己的这个产业链的曲线上谋求新的转型的空间。即使不谈产业链的差异，在某一个具体环节上，不同的细分的制造领域，目前，它的利润率的水平还是有差异的。有些竞争比较激烈，所以它的毛利率就会很低。”

从近4年500强榜单变化来看，共有118家企业进出榜单。退榜企业基本上都是黑色冶金、建筑业、煤炭采选业等传统产业，新进榜单企业不少是国家鼓励加快发展的战略新兴产业和现代服务业的企业，像互联网服务、电力电气设备制造、多元化投资等。

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