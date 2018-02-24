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五个关键词解读2018年中国工业发展趋势

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科技传媒网 国际工业自动化网 2018-02-24 10:18

2018年，互联网、大数据、人工智能将加速渗透制造业各领域，但要警惕工业投资地区偏好加剧区域经济发展不平衡的发展趋势。

“2018年，互联网大数据人工智能将加速渗透制造业各领域，但要警惕工业投资地区偏好加剧区域经济发展不平衡的发展趋势。”在近日召开的“2017中国ICT企业家大会”上，工信部赛迪研究院工业经济研究所所长秦海林指出，2017年工业生产超预期回升，工业投资同比稍有回落。

秦海林指出，2017年我国工业新旧动能转换成效初显，工业生产超预期回升，主要体现在以下四个方面。

一是工业增加值增速整体呈现“前高后稳”态势。2017年1-11月，规上工业增加值同比增长6。6%，较2016年提升0。6个百分点，回升幅度远超年初预期。

二是增速季末回升特征明显。2017年3月、6月和9月的工业增加值当月增速分别为7。6%、7。6%和6。6%，普遍高于其他非季末月份。

三是新兴产业快速发展。2017年1-11月，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长13。5%、11。4%，增速领先规上工业增加值增速6。9、4。8个百分点。

四是传统产业改造提升步伐显著加快。2017年1-11月，制造业技改投资同比增长14。3%，增速明显高于去年同期，占全部制造业投资的比重为48。1%。

在工业生产超预期回升的同时，工业投资缓中趋稳，工业品消费平稳增长，企业出口显著回升。

2017年1-11月，我国工业投资同比增长3。1%，增速较年内高点回落1。8个百分点，较去年全年回落0。5个百分点，整体呈现缓中趋稳态势。社会消费品零售总额同比增长10。3%，与2016年基本持平。出口（人民币计价）扭转去年的下降趋势，同比增长11。6%。工业企业出口交货值结束了2012年以来的持续低迷走势，同比增长11。1%，增速较去年提高10。7个百分点。

在总结了2017年工业发展现状后，秦海林用五个关键词预测了2018年中国工业发展的趋势。

关键词―先进制造

“互联网、大数据、人工智能将加速渗透制造业各领域。”秦海林表示，先进制造具有“四高”特征：以提升高质量高效益为目标，具备提供高端产品/服务的能力，且能创造高附加值利润。

值得关注的是，近日发布的两大文件都和“先进制造”相关：2017年11月27日，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出“深入推进‘互联网+’，形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局，有力推动现代化经济体系建设”；2017年12月14日，工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，提出“推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，夯实核心基础，提升智能制造水平”。

关键词―发展质量

十九大报告明确提出，建设现代化经济体系，必须把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。秦海林表示，工业领域将是提高供给体系质量的主战场。

关键词―动力转换

我国经济进入高质量发展阶段后，要由要素投入数量增长，向全要素生产率提高转变，提高工业全要素生产率将是调档换速的关键所在。

秦海林分析，全要素生产率提升包括三个方面：要素再组合、技术进步和时空监测动态调整。一是要提高资源配置效率，如鼓励社会资本进入工业领域，引导脱虚向实；二是推动生产技术进步，如引导企业采用新技术、新工艺、新装备、新材料；三是审时度势主动调整，如加强全要素生产率监测评估，及时发现影响工业全要素生产率的趋势性、苗头性问题。

关键词―投资效率

尤其要警惕工业投资地区偏好加剧区域经济发展不平衡的发展趋势。

数据显示，工业经济地区发展不平衡的程度正在加剧。2016年，我国31个省（市、区）的工业增加值离散系数为89。8%，较2013年的历史低点提高了8。4个百分点。

数据还显示，工业投资的地区投向不平衡也有所加剧。2016年，我国31个省（市、区）的工业投资离散系数为89。5%，较2010年的历史低点提高了16。8个百分点。

关键词―工业贸易

“整个2017年，特朗普都不消停，”秦海林列举道，“3月对我国不锈钢进行‘双反’，4月对我国钢铝制品进行232调查，8月对我国启动301调查，12月正式表态不承认我国市场经济地位……”

“工业领域贸易摩擦或将加剧。”秦海林建议，在战略定位上，应充分认识并把握从全球公共产品的消费者向提供者“换角”的机会窗口；在产业支撑上，从制造业、服务业二个方面夯实产业发展基础；在营商环境上，从政策稳定性、资源价格改革、税收优惠上重塑吸引外资优势；在市场空间上，应通过高标准自贸区和“一带一路”建设提高参与全球竞争的深度和广度。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209757-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:人工智能互联网大数据

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