京津冀蓄电池环保产业联盟成立

京津冀蓄电池环保产业联盟近日宣告成立，这一联盟由中国再生资源产业技术创新战略联盟、工业和信息化部赛迪研究院等单位联合发起成立，将聚焦京津冀地区蓄电池生
京津冀蓄电池环保产业联盟近日宣告成立，这一联盟由中国再生资源产业技术创新战略联盟、工业和信息化部赛迪研究院等单位联合发起成立，将聚焦京津冀地区蓄电池生产、回收、处置、研究等环节，共同构筑废蓄电池绿色循环利用产业链。
首批加入京津冀蓄电池环保产业联盟理事会的机构有中国标准化研究院、工信部赛迪研究院、中节能工程技术研究院，以及超威、金宇晟等主要蓄电池生产、回收、处置、再生资源利用企业。
随着我国蓄电池使用量和报废量的逐年递增，由此带来的环境风险日益突出。在废旧蓄电池回收利用环节，也存在着违法回收利用和无序发展状况。
联盟将推动“互联网＋”与蓄电池生产及回收利用领域的融合发展，构建蓄电池配送及逆向物流回收体系和绿色供应链，推动京津冀废蓄电池环保回收及资源化利用有序发展，力争3年内实现合法回收率达到80％以上。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209758-1.html
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