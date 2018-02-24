石化行业重点推进全产业链绿色化

记者近日从中国石油和化学工业联合会了解到，2018年，石化行业将重点推进从产品设计、生产工艺到产品分销以及回收处置利用的全产业链绿色化，实现源头减排、过程

记者近日从中国石油和化学工业联合会了解到，2018年，石化行业将重点推进从产品设计、生产工艺到产品分销以及回收处置利用的全产业链绿色化，实现源头减排、过程控制、末端治理、综合利用全过程绿色发展理念的转变。

2018年，石化行业将以“布局合理化、产品高端化、资源节约化、生产清洁化”为目标，优化产业布局，调整产业结构，加强科技创新，完善行业绿色标准，建立绿色发展长效机制。

中国石油和化学工业联合会将与各专业协会一起，大力推广一批绿色产品，创建一批绿色工厂，认定一批环境工程中心，培育一批绿色园区，树立一批行业绿色发展的标杆。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209759-1.html

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