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Dyze Design推出具有高流动性和耐磨性的碳化钨喷嘴

点评

科技传媒网 3D虎 2018-02-24 10:33

近日，位于加拿大蒙特利尔的3D打印机配件开发商Dyze Design正在为其新产品-碳化钨喷嘴推出Kickstarter活动。据悉，该款3D打印机喷嘴具有高流动性和耐磨性，可兼

近日，位于加拿大蒙特利尔的3D打印机配件开发商Dyze Design正在为其新产品-碳化钨喷嘴推出Kickstarter活动。据悉，该款3D打印机喷嘴具有高流动性和耐磨性，可兼容Ultimaker、Prusa、Lulzbot、Raise3D和Robo等一系列流行的3D打印机品牌。

Dyze Design推出具有高流动性和耐磨性的碳化钨喷嘴

当涉及到3D打印时，很多组件可以制作或影响您的打印对象。3D打印机本身只是影响打印质量的一个部分，合适的材料、挤出机和喷嘴都会在一定程度上影响打印质量。

而Dyze Design推出的由碳化钨制成的3D打印机喷嘴在一定程度上可提高打印质量，原因如下：

碳化钨是硬质陶瓷材料，通常用于钢铁切削工具和采矿行业的岩石破碎设备。除了强度之外，碳化钨也以其耐磨性和高导热性而闻名。

Dyze Design推出具有高流动性和耐磨性的碳化钨喷嘴

根据Dyze Design的说法，使用碳化钨喷嘴可以获得高流速和一致的打印质量，这是因为碳化钨材料的耐磨性使其可以保持相同的直径和高度，无论使用多久。

Dyze喷嘴由一个碳化钨尖端和一个钢架结构组成，它们全部镀上化学镀镍。选择钢材作为喷嘴框架的原因在于其优异的高强度、耐压性和热稳定性。

Dyze Design推出具有高流动性和耐磨性的碳化钨喷嘴

Dyze Design宣称，使用钢材制作喷嘴框架的唯一潜在缺点是其导热系数相对较低。但是，由于“导热率临界区是喷嘴尖端”，因此打印结果不受影响。

Dyze Design在其官网上称：“喷嘴头和阀体的高导热性能将泵送所有需要的热量，以便在挤出时保持均匀的温度。粘度高度取决于恒定剪切速率下的塑料温度。流量压力将保持不变，从而获得优异的结果和稳定性。轻松推动灯丝将为您的挤出机安全性带来额外的余地。”

就其而言，镍镀层用于改善3D打印机喷嘴的表面光洁度，使其更加光滑。Dyze Design表示，这意味着塑料将从喷嘴中滑落，从而产生更清洁的部件，而且阻力更小。它还使喷嘴能够轻松处理柔性长丝。

Dyze Design推出具有高流动性和耐磨性的碳化钨喷嘴

就其他材料而言，碳化钨喷嘴据称可处理任何类型的长丝，从PLA、ABS到碳纤维增强材料。

此外，Dyze Design将其碳化钨喷嘴与由黄铜制成的Ultimaker喷嘴相比较。在使用两个喷嘴在210°C温度下使用PLA材料打印同一部件后，Dyze Design发现使用碳化钨喷嘴可以将输出流量增加80％。

Dyze Design推出具有高流动性和耐磨性的碳化钨喷嘴

目前，这家位于蒙特利尔的公司拥有多个版本的碳化钨喷嘴，每个喷嘴都兼容一系列流行的FDM 3D打印机。例如，碳化钨UM3是为Ultimaker 3而打造的，而直径1。75毫米的碳化钨M6则兼容Raise3D、Prusa、Makerbot和Robo等一系列3D打印机。

据3D虎了解，Dyze Design将于3月初在Kickstarter上推出新款3D打印机配件，届时将会公布碳化钨喷嘴的价格。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209760-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印喷嘴

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