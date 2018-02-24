FATHOM发布在Rhino中创建网格结构的开源插件Crystallon

近日，位于加利福尼亚州奥克兰和西雅图的快速原型开发公司FATHOM开发了Crystallon，这是一款开源CAD/3D打印插件，用于在Rhino和Grasshopper中创建网格结构。
近日，位于加利福尼亚州奥克兰和西雅图的快速原型开发公司FATHOM开发了Crystallon，这是一款开源CAD/3D打印插件，用于在Rhino和Grasshopper中创建网格结构。
作为市售网格设计软件的替代品，FATHOM推出的全新Crystallon插件由3D打印公司的工业设计师之一Aaron Porterfield开发。
可以肯定的是，该插件将会受到高级Rhino和Grasshopper用户的欢迎。此外，Porterfield和FATHOM发布的开源网格3D设计插件“不仅要与社区分享，还要通过其用户进一步开发。”每个工具都是可以随意打开和修改的群集。
CAD软件插件的优点包括能够在Rhino设计环境中生成网格结构，而无需导出到第三方软件，其他优势包括模块化以及将插件与Grasshopper中其他强大的3D建模工具相结合的能力。
FATHOM表示，目前它正在寻求用户的反馈，以便改进。未来的Crystallon包括用于在更强大的仿真软件包之间导入和导出的实用程序，以包含在下一个版本中。
“这个插件太棒了，感谢FATHOM分享开源！”一位Rhino用户说。
去年，FATHOM与3D打印机公司Desktop Metal达成合作，成立制造服务中心和销售合作伙伴。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209761-1.html
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