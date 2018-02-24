强国之路：解读中国工业互联网

所谓工业互联网，便是通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系，打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成工业智能化发展的新兴业态和应用模式。

工业互联网为强国之路的基石

工业互联网是连接工业全系统、全产业链、全价值链，支撑工业智能化发展的关键基础设施，是新一代信息技术与制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式，是互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济拓展的核心载体。

当前，全球工业互联网正处在格局未定和扩张的窗口期，发展工业互联网已经成为主要国家抢占全球产业竞争新制高点、重塑工业体系的共同选择。大力发展工业互联网，对推动互联网和实体经济深度融合，促进大众创业万众创新和一二三产业、大中小企业融通发展，建设制造强国、网络强国都具有重大而深远的意义。

工业互联网将整合两大革命性转变之优势：其一是工业革命，伴随着工业革命，出现了无数台机器、设备、机组和工作站；其二则是更为强大的网络革命，在其影响之下，计算、信息与通讯系统应运而生并不断发展。事实上，工业互联网的概念国内一直都有，而非仅仅是舶来品。

工业互联网的实质

那么工业互联网的实质是什么呢？首先是全面互联，在全面互联的基础上，通过数据流动和分析，形成智能化变革，形成新的模式和新的业态。互联是一切的基础，工业互联网是工业系统的各种元素互联起来，无论是机器、人或者系统。

相比于如今的互联网，工业互联网更注重的是数据端到端的流动，跨系统的流动，在数据流动技术上建模和分析。更加强调数据的重要性以及连接的必要性，工业互联网本质上要有数据的流动和分析。

工业物联网的发展与5G也是密切相关的，在2018年2月1日召开的工业物联网峰会上，有消息报道，我国工业互联网发展已经具备了比较好的基础，工信部将在今年实施工业互联网三年行动计划，拓宽工业互联网企业的融资和上市渠道，为企业提供必要的支持。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209764-1.html

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