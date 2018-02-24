申请豁免美国太阳能进口税将于3月16日截止

根据美国贸易当局透露，寻求豁免第201条款进口税的新能源制造商必须在3月16日之前完成申请，但不保证任何授权。

根据美国贸易当局透露，寻求豁免第201条款进口税的新能源制造商必须在3月16日之前完成申请，但不保证任何授权。

正在寻求豁免的Sunpower和其他光伏制造商将在下个月根据美国贸易当局制定的进程得到机会。

根据上周在联邦登记处提交的文件，在评估豁免请求时，包括产品类型，制造地点以及美国光伏制造商提供的类似产品在内的信息都将被纳入考虑范围。这些标准为SunPower，LG和其他基于新技术的光伏组件制造商提供了机会。

豁免申请必须在3月16日前提交，之后将有一个月时间给其他公司（包括美国光伏制造商）对豁免申请提出评论。

最终决定将由美国贸易代表Robert Lighthizer将与美国商务部长Wilbur Ross和能源部长Rick Perry协商而定，这几位也是为特朗普总统制定第201款进口税制定细则的主要制定者。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209765-1.html

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