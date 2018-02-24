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开工利是 天机Axon M抢红包快人一步

点评

科技传媒网 中文科技资讯 2018-02-24 12:06

开工利是 天机Axon M抢红包快人一步

　　节后，上班族已回到公司开始紧张的工作。上班开工，想必很多人已经领到了老板的开年红包。除了每人一个必领到的纸质红包外，当然也少不了群里老板不定数量的“红包雨”。

　　为什么你总比别人抢红包慢一步?或许你以为人人都用两部手机，一部用来随时盯着微信群红包;或许他们是开了抢红包外挂;亦或是24小时只开微信。不要让你的手机限制了你的想象力。其实，假如你拥有一部折叠双屏智能手机中兴天机Axon M，你会发现，你抢红包总会快人一步。

　　这是一部“抢红包外挂”，打开设置--》应用分身--》选择微信或QQ，便可以连续登陆两个账号，实现双屏操作了。

开工利是 天机Axon M抢红包快人一步

　　(双开抢红包)

　　分屏模式的强大当然不止这些，不仅可以让你聊天时抢红包、看新闻时抢红包，连玩游戏时也可以不缺席这项“竞技”活动。只需A屏开启微信，B屏进入游戏，红包游戏两不误，就是这么简单。

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　　(双屏模式)

　　如果你是个直播爱好者，知道通常拥有几十万粉丝的大V发红包，几百个红包几秒钟就被抢光了!一直播知名主播闫闫_Mystic在大年三十就秀了一把抢红包攻略，直播教大家如何用中兴天机Axon M秒抢红包。

开工利是 天机Axon M抢红包快人一步

　　除了抢红包所使用的分屏模式外，中兴天机Axon M还支持三种使用模式。

　　大屏模式下，你可以享受畅快游戏。开启大屏，广阔视野。

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　　(大屏模式)

　　镜像模式下，亲朋好友相聚围在一起看电影。假如单屏手机能保证3个人看同一画面不影响观看体验，那么天机Axon M镜像模式下，则可以容纳6个人观看同一画面。三三对坐，不会因屏幕小，人多太拥挤而尴尬。双屏同显，知趣分享。

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　　(镜像模式)

　　经典模式下，你拥有的就是一台单屏手机。经典单屏，一手掌握。

　　值得一提的是，中兴天机Axon M可以前后翻转，实现前后2000万像素拍摄，拍照时同屏双显，所见即所得。让你的2018自信绽放，你的美丽你做主。

　　中兴天机Axon M这款能抢红包又有范的利器是否已经让你心动了呢?目前，线下京东之家和京东专卖店可进行产品体验，同时，在京东商城(zte.jd.com/)可购买到这款手机。

开工利是 天机Axon M抢红包快人一步

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209767-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:开工一步红包快人天机

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