英特尔与戴尔惠普联想微软合作开发支持5G网络的PC电脑
据外媒报道，英特尔刚刚宣布与一些领先的PC电脑制造商合作，开发可以充分利用5G网络的PC电脑。
根据它们之间的合作协议，戴尔、惠普、联想和微软的新一代电脑将使用英特尔XXM 8000系列5G调制解调器。一些无线运营商已准备在今年晚些时候推出早期版本的5G网络，但是英特尔的目的是让这些新的电脑准备好在2019年假日季推出。
周一，在巴塞罗那举行的电信行业盛会Mobile World Congress上，英特尔宣布了上述消息。
英特尔5G技术总经理罗布-托波尔(Rob Topol)强调，目前这些设备的规格尚未确定下来，但是它们之间的合作关系已经达成。
这些设备的开发对于英特尔来说至关重要。英特尔与高通和三星都在竞相成为5G调制解调器供应商。在这方面，三星的优势突出一些，因为它能够自己生产使用其调制解调器的设备。
与此同时，本月早些时候，高通宣布与19个移动设备制造商和18个无线运营商合作，从2019年起将Snapdragon X50家族5G调制解调器推广到全世界销售的设备中去。
为了跟上步伐，英特尔还宣布了与半导体公司Spreadtrum Communications进行合作。它们合作的目标就是到2019年下半年前开发出使用英特尔XMM 8000系列调制解调器和Spreadtrum处理器的5G智能手机。
托波尔称，在各种终端设备的推动下，5G时代将会到来。但是，从5G网络部署之初，我们就有必要让5G智能手机做好准备。
“5G是后智能手机时代。”托波尔说，“但是，我们有必要让这些智能手机带领我们走进这个新时代。”
要扩大应用情景和服务，笔记本电脑也很关键。在Mobile World Congress展会上，英特尔的展示摊位将会展示二合一的5G笔记本电脑。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209768-1.html
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