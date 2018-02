HTC证实裁员传闻,拟将VR和智能手机部门合并

(原标题:HTC confirms layoffs as it combines VR and smartphone divisions)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月24日消息,据Engadget报道,对于HTC来说,最近几个月的经历可谓跌宕起伏。

谷歌去年斥资11亿美元收购了HTC负责开发Pixel手机的团队。HTC的智能手机业务总裁刚刚辞职,声称此举属于“个人职业规划”。现在,HTC剩余的美国员工正面临裁员的困境。

据Digital Trends报道,HTC已经确认将合并其智能手机和虚拟现实(VR)部门,从而减少员工数量。Digital Trends的消息来源称,大约有数十人到100名员工被解雇。但该公司表示,它仍然致力于拓展智能手机业务。

该公司发言人称:“我们最近把各个地区的智能手机和VR业务合并起来,让它们处于共同领导之下。今天,我们宣布在北美进行针对HTC智能手机业务的重组,此举重点是调整该地区的报告结构。在这个过程中,需要裁汰部分员工以调整业务,并授权团队分享更多的资源。”(小小)

