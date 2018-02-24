HTC证实裁员传闻，拟将VR和智能手机部门合并

（原标题：HTC confirms layoffs as it combines VR and smartphone divisions）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月24日消息，据Engadget报道，对于HTC来说，最近几个月的经历可谓跌宕起伏。

谷歌去年斥资11亿美元收购了HTC负责开发Pixel手机的团队。HTC的智能手机业务总裁刚刚辞职，声称此举属于“个人职业规划”。现在，HTC剩余的美国员工正面临裁员的困境。

据Digital Trends报道，HTC已经确认将合并其智能手机和虚拟现实（VR）部门，从而减少员工数量。Digital Trends的消息来源称，大约有数十人到100名员工被解雇。但该公司表示，它仍然致力于拓展智能手机业务。

该公司发言人称：“我们最近把各个地区的智能手机和VR业务合并起来，让它们处于共同领导之下。今天，我们宣布在北美进行针对HTC智能手机业务的重组，此举重点是调整该地区的报告结构。在这个过程中，需要裁汰部分员工以调整业务，并授权团队分享更多的资源。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209769-1.html

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