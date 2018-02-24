华为领跑全球5G网络 运营商否认美国间谍指控

（原标题：China's Huawei set to lead global charge to 5G networks）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月23日消息，据国外媒体报道，中国的华为正在与欧洲和亚洲的大型电信运营商建立更紧密的商业联系，这使得华为在引领下一代5G网络的全球竞争中处于首要地位，尽管美国指控该公司构成了安全威胁。

华为在中国的主导地位已被充分证明，而中国将成为全球最大的5G市场。并且，华为也一直在世界其他地区取得成绩，在一些利润丰厚的市场与竞争对手爱立信(Ericsson)和诺基亚(Nokia)展开竞争。

目前正处于测试阶段的5G网络，将提供比现有4G网络快50或100倍的数据速度，并将充当一系列行业的关键基础设施。

媒体评论认为，开始建设5G网络的交易仍需一年，但华为已与电信运营商签署了25份谅解备忘录，对5G设备进行试用。

作为潜在商业合同初期形式的这些谅解备忘录，签署对象包括英国的BT、BCE（Bell Canada）、法国的Orange、德国的德国电信(Deutsche Telekom)和全球性运营商沃达丰(Vodafone)。

数据显示，就签署的谅解备忘录数量而言，华为低于瑞典爱立信和芬兰诺基亚。这一统计不包括尚未公开的交易。

不过，华为与运营商之间现有的合作关系可能会给它带来额外优势。华为表示，截至2016年，在全球537个4G网络中有一半以上由该公司提供，而在90个4.5G网络中有59个由其提供。4.5G是5G之前的过渡技术。

市场研究公司Dell‘Oro的顶级行业分析师斯特凡・庞格雷斯(Stefan Pongrz)表示，“现有的网络足迹很重要，因为运营商仍然需要维护他们的已有网络，并且继续使用同一供应商能够省钱。”

另外，华为还拥有国内优势。华为和规模较小、专注于国内市场的中兴通讯(ZTE)，各自得到了三分之一左右中国5G网络合同的保证，而外国公司则只能争夺剩下的小块市场。

根据连接近800家移动运营商的商业组织GSMA的数据，到2025年，全球将有12亿人使用上5G网络，而其中三分之一在中国。

不过，潜在的风险仍在前面。华为和其竞争对手一样，已经花费了数十亿美元在开发5G网络技术，但仍无法确定世界各地的运营商何时会采用这种新技术。

许多资金紧张的运营商希望在配置资金之前看到消费者和企业巨大的需求，这是华为无法控制的。一些新兴市场尚未采用4G，采用5G至少还需要10年。

三倍规模

就年度营收而言，尚未上市的华为是诺基亚和爱立信两家公司中任一个的三倍。去年，华为营收总计约为920亿美元，其中一半来自国内。市场研究公司Dell‘Oro的研究数据显示，上个季度，32%的全球移动无线接入设备――天线和基站――由华为销售，而爱立信是30%，诺基亚是25%。

近年来，爱立信面临着削减成本的巨大压力，而诺基亚则不得不对其网络业务中的多项收购进行整合。

诺基亚表示，相信其5G业务组合(其中还包括管理网络的软件和服务)将让诺基亚赢得更大的电信市场份额。

爱立信则表示，其与客户的长期联系和先进的5G专利组合将保持它具有竞争力。爱立信一位发言人表示，“我们所有的客户都在盯着5G。”

华为的5G谅解备忘录，包括除英国、德国、法国和加拿大外，与韩国、日本和澳大利亚、意大利、土耳其和沙特阿拉伯的大型电信运营商签订的不具约束力的协议。

撇开潜在的商业利益不谈，这些协议表明，许多与美国结盟的国家并不赞同华盛顿的安全关切。

本月早些时候在美国参议院提出的一项法案，将禁止华为的设备进入美国政府任何网络，目的是所谓的防止中国从事间谍活动。今年初泄露的来自美国国家安全委员会工作人员的一份报告建议，美国政府要建立自己的5G网络。这项提议受到业内专家广泛嘲笑。

针对美国政府的间谍指控，华为断然否定。

华为一位发言人说，“凭借着全球共有的供应链和生产能力，华为受到全球170个国家的政府和客户的信任，并不存在超越通信供应商本身之外的任何网络安全风险。”

运营商否认间谍活动可能

Bell Canada公司无线网络副总裁布鲁斯-罗丁(Bruce Rodin)表示，他的公司利用一家外部网络安全公司对华为产品进行了广泛的测试。

布鲁斯-罗丁对路透社表示，“我们使用（华为设备）大约已经10年了，从未见过恶意代码或后门。”他认为，美国的举动旨在努力保护美国公司。布鲁斯-罗丁表示，“这只是商业行为。美国在保护自己的产业。”

德国电信表示，该公司与华为在多个层面上开展合作，没有发现任何安全风险的证据。这家电信运营商一位发言人表示，“这些硬件是按照德国电信的规格制造的，并由我们自己的安全部门检查”。而Orange对路透社表示，它对华为持谨慎态度，“就像对任何供应商一样。”

德国国会议员、德国总理默克尔(Angela Merkel)领导的基督教民主党(Christian Democrats)数字发言人托马斯-贾伯贝克(Thomas Jarbotbek)表示，在美国前美国国家安全局(NSA)雇员爱德华-斯诺登(Edward Snowden)披露美国间谍活动后，美国的科技公司也不一定受到信任。

本月，英国首相特里萨-梅(Theresa May)对中国进行了贸易访问，其中对华为拓展英国市场表示支持。

关于5G部署时间的辩论将成为移动世界大会(Mobile World Congress)的首要议题，世界移动大会将于下周在巴塞罗纳召开，它是欧洲规模最大的年度技术会议。移动行业正指望着这项新技术能够从2020年开始，引发设备销售和移动服务的新一轮增长。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209770-1.html

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