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上海凯太一体化预制泵站 为城镇建设频献力

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-24 12:36

一般来说，污水处理会采用重力流的方式通过各个建筑物和设备，这种办法具有很强的地区和地质性简直，因此就必须在处理污水之前将无法接触到的污水提升到某一个高

上海凯太一体化预制泵站 为城镇建设频献力

雨季是一个城市最拥挤的季节，国内许多城市存在排涝方面的问题，一些路段几乎逢雨必涝，严重影响人们的交通出行。为了改善这种现象，上海凯太研发了新型的一体化预制泵站，并在国内大范围推广，以此来解决雨水收集、排涝以及城市排污等多种问题。

一般来说，污水处理会采用重力流的方式通过各个建筑物和设备，这种办法具有很强的地区和地质性简直，因此就必须在处理污水之前将无法接触到的污水提升到某一个高度，然后再按照重力流的办法进行处理污水。能够深层次解决污水的处理问题，将传统设备范围以外的污水处理掉。上海凯太一体化预制泵站的作用就是将污水提升至设备范围内，及时排出。

在过去的30多年中，上海凯太泵业致力于研发水泵设备以及控制设备系统，将多年来的科学研究应用于实践，研发了性能更优越、更经久耐用的一体化预制泵站，在市场中受到一致欢迎，实现了口碑和销量的双丰收。

上海凯太对于市场需求十分敏感，一直注重用户的使用意见，会将用户的使用意见融入到设计当中，进行产品的改良，努力使每一款产品都能满足特定的使用情景。作为一体化设备，其中的每一个环节都会影响到整体的使用，因此上海凯太在设计方面精益求精，所有产品部件都会经过内测，其中包括压力管路、检修平台以及各种水管等，确保每一个部件在出厂之前都有可靠的质量，也确保所有部件能够和谐统一地形成一个整体。

考虑到安装时与环境的融合度，上海凯太的一体化预制泵站会将预制泵站全部埋在地下，地面上留下检修孔和控制箱，为了减少施工周期和成本，一体化预制泵站地面以上的部门多半在工厂搭建完成，只需要移动至安装位置进行整体安装。由于是工厂直接进行安装，后期的维修和保养也会相对简便。

一体化预制泵站可以实现为不同场景量身定做，不急对于城市排污、排涝等问题有很大帮助，同时可以解决其他公共场所的废水污水排放问题。在上海凯太的不断努力下，一体化预制泵站的应用越来越广泛，为城镇化建设贡献了巨大的力量，是环保进程中的得力助手。（文/SUNMEDIA）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209773-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:上海一体化频献凯太预制

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