东莞台企“转”出广阔新天地

近年来，随着东莞大力推动产业转型升级和科技创新，台资企业或通过技术创新提升产品附加值、或通过机器换人提高生产效率、或通过电商打开全新市场，走出了一条东莞台商转型升级的成功之路。

经过智能改造后的东莞劲胜精密东城厂区，成功升级成“无人工厂”，是全国首批智能制造示范项目。 王祥明摄

近年来，随着东莞大力推动产业转型升级和科技创新，台资企业或通过技术创新提升产品附加值、或通过机器换人提高生产效率、或通过电商打开全新市场，走出了一条东莞台商转型升级的成功之路。

创新开拓转型新路径

转型升级，是台企可持续发展的长期课题。其中，从以前侧重量的堆积，逐渐转换为重研发、重技术，通过新技术打开市场和产业新空间，正成为东莞台企转型升级的新路径。

东莞百宏实业有限公司通过引进德国先进技术和设备，采用一片式经编针织提花网布实现鞋面一体成型，将传统鞋面制造工序减少约40%。“通过一片式鞋面的设计，能够实现整个鞋面模块化生产，生产过程稳定、高效。”百宏实业总经理室特别助理陈玉丰说。

专注精密构件的东莞劲胜精密组件股份有限公司，近年来依靠创新制造方式，从一家加工贸易企业逐渐转变成手机精密构件产品生产商。通过智能改造，劲胜精密东城厂区用工数从原来的204人减至目前的33人，产品开发周期也大大缩短。“原来一条生产线只能生产一种产品，通过加装智能识别等设备和软件，目前单条线可同时制造9种产品。”劲胜精密智能制造事业部总经理黄河说。

百宏实业和劲胜精密成功转型升级的背后，离不开东莞市政府的积极助推和强力引导。为推动台企转型升级，东莞市政府引进台湾电公会、中卫发展中心等14家台湾产业服务机构，为台企提供转型升级诊断辅导服务。

借力电商打开新市场

目前，东莞台商协会会员企业发展至3000多家，协会成员企业分布电子电器、五金工模与电镀、制鞋、电脑与通讯周边等多种制造类行业，是东莞制造类行业发展的骨干。然而，在这些企业中，涉足电子商务的仅有三成，不少台企从电商领域带来的订单占比不到一成。

为了推动台商借助电商拓展内外销市场，东莞市政府积极搭建电商公共服务体系。近年来，东莞创新“互联网+工业”模式，率先启用了全国统一版的“跨境贸易电子商务服务平台”，实现了跨境电商通关“全国第一票”；以虎门服装、大朗毛织、厚街家具等重点电商产业园区为载体，以菜鸟网络、京东、1号店等电子商务供应链中心为重点，加速形成电商发展的全产业链和生态系统，鼓励加工贸易企业利用“互联网+”拓展新兴市场，不断扩大市场竞争力。

在东莞，不少台企都具备较强的研发设计生产能力，如今电商平台为企业切入内地市场创造了无限商机。

台湾青年创业注入新活力

调查显示，有近六成的台湾青年愿意到大陆就业、创业。“东莞台商众多，随着台商二代的成长，越来越多的台湾青年来东莞创业。这些青年非常有创意和想法，可以把许多创业项目带过来。”东莞台商协会副会长陈宏钦说。

张睿希是陈宏钦口中的来莞创业青年中的一员。张睿希在台湾完成学业后，放弃了高薪工作，选择来东莞创业。目前，张睿希是UniD17设计营销有限公司的创始人之一，公司业务包括设计、运营、渠道沟通和影片制作4大模块。张睿希表示，要把东莞作为创业大本营。

与张睿希同样有着强烈创业激情的，还有吴森胜。吴森胜并没有接手父亲的拉链厂，而是把创业方向定在自己喜爱的咖啡上。目前，吴森胜已经在东莞打造了4家咖啡店，其经营的“翘鼻子”咖啡品牌成为单品咖啡市场的一匹黑马。

为了让更多台湾青年享受到大陆发展的红利，近年来东莞市安排财政专项资金，用于支持台湾青年人才来莞创新创业。目前，东莞拥有松山湖台湾高科技园两岸青年基地和901青创联盟等两岸青年就业创业示范点。其中，松山湖台湾高青创基地计划用3年时间，引进不少于100名台湾青年人才到东莞创新创业。

数据显示，自2008年以来，东莞台资企业总数一直稳定在3400家以上。而且，台资企业的结构也在不断优化，生产模式从OEM（贴牌生产）向ODM（委托设计）、OBM（自有品牌）转变。截至目前，东莞拥有自主品牌的台资企业超过600家，ODM和OBM产品出口占比从2008年的33.8%提升至目前的74.7%。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209774-1.html

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