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Stratasys推出可打印多种材料的Objet260 Dental 3D打印机

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科技传媒网 3D虎 2018-02-24 15:00

3D打印巨头Stratasys几乎为每个行业都提供了增材制造解决方案，从3D打印艺术到医疗模型、商业航空部件等等。最近，Stratasys宣布将通过发布新的集成3D打印产品，

3D打印巨头Stratasys几乎为每个行业都提供了增材制造解决方案，从3D打印艺术到医疗模型、商业航空部件等等。最近，Stratasys宣布将通过发布新的集成3D打印产品，进一步巩固其在数字牙科市场的地位。

Stratasys推出可打印多种材料的Objet260 Dental 3D打印机

在芝加哥LMT实验室日宣布的新型牙科3D打印产品包括Stratasys Objet260 Dental 3D打印机、生物兼容性3D打印材料MEDFLX625和新型Pop-Out Part（PoP）技术，可轻松从牙齿打印件中移除支撑物。

Stratasys Objet260 Dental 3D打印机可以说是三种最令人兴奋的打印机之一，它基于公司建立的PolyJet三重喷射技术，这意味着它能够在单个打印床上打印三种不同的材料。

这种多材料特性使得3D打印机适用于牙科诊所内的各种应用，例如3D打印定制手术指南和针对患者的特定模型。该公司补充说，如果牙科实验室使用3D打印机的单材料模式，他们可以通过提高转换时间和材料使用效率获益。

Stratasys的Objet260 Dental 3D打印机的总体目标是为中等规模的牙科实验室提供经济实惠的3D打印硬件选项，不仅使他们能够从3D打印技术中受益，而且能够加速牙科整体3D打印的采用。通过将Stratasys升级为“牙科选择”，Stratasys还承诺为其新型3D打印机提供“面向未来的产品”。

Stratasys推出的最新牙科3D打印材料MEDFLX625是一种灵活的生物相容材料，可与更坚硬的材料结合使用。在推荐用途方面，MEDFX625适用于制造“短期患者接触”部件，包括间接结合托盘。该材料还被设计用于在单次打印运行中3D打印手术导板和软组织植入模型。

Stratasys推出可打印多种材料的Objet260 Dental 3D打印机

Stratasys最新的牙科3D打印产品还包括其Pop-Out Part（PoP）技术，该技术旨在简化和改进牙科部件的支撑移除。

Stratasys表示，PoP能够将手动部件拆卸的速度提高到每小时500件（每个操作员）的速度。因此，该工具将使牙科实验室技术人员能够以比以往更高的效率清洁3D打印的牙弓和牙科部件。

Stratasys医疗保健解决方案总监Mike Gaisford表示：“不可否认，数字牙科的3D打印能力将显著缩短周转时间、降低劳动力成本，并提供新的收入来源。多材料3D打印将推动未来牙科领域的发展，同时为未来开启下一代应用程序。”

“我们相信，该公告表明Stratasys掌握了牙科创新技术，现在我们正在将它交付给比以往更多的客户。”

本周早些时候，总部位于新加坡的Structo发布了Velox，一款集成了自动化后期处理功能的台式3D打印机。

Stratasys Objet260 Dental 3D打印机规格：

Stratasys推出可打印多种材料的Objet260 Dental 3D打印机

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209776-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印3D打印机

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