i.materialise推出多色+UV喷墨3D打印材料

比利时3D打印公司Materialize的在线3D打印服务i.materialise推出了一种新型UV喷墨3D打印材料Multicolor +。据称这种材料可以打印出色彩丰富的全彩3D打印部件。

比利时3D打印公司Materialize的在线3D打印服务i.materialise推出了一种新型UV喷墨3D打印材料Multicolor +。据称这种材料可以打印出色彩丰富的全彩3D打印部件。

在线3D打印服务(如i.materialise)是3D打印新手熟悉3D打印对象的好方法，无需购买3D打印机。但是这些服务对于经验丰富的制造商来说也是一个便利的资源，因为服务中的增材制造机器通常比普通的台式3D打印机更有价值且技术更先进。

彩色3D打印是使用在线3D打印服务的一个重要原因，因为大多数台式3D打印机不提供多色打印，许多3D打印机用户没有时间或技能在后期处理阶段准确地打印其打印件。

为了改善客户的彩色3D打印选项，i.materialise刚刚推出了一种新型UV喷墨3D打印材料Multicolor +，该材料可生产“与注塑部件同样出色的全彩色强力部件”。

Materialise表示，该材料适用于非功能模型，如小雕像，化身，模因或建筑模型，每种模型的体积用于计算材料成本。

多彩+使用的UV喷墨3D打印工艺使用UV光固化的UV固化油墨。水溶性支撑材料用于构建在打印过程之后移除的悬垂元件。

多色+打印的最大尺寸为150 x 150 x 150毫米，最小壁厚为1毫米，最小细节为0.25毫米。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209777-1.html

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