i.materialise推出多色+UV喷墨3D打印材料

比利时3D打印公司Materialize的在线3D打印服务i.materialise推出了一种新型UV喷墨3D打印材料Multicolor +。据称这种材料可以打印出色彩丰富的全彩3D打印部件。
比利时3D打印公司Materialize的在线3D打印服务i.materialise推出了一种新型UV喷墨3D打印材料Multicolor +。据称这种材料可以打印出色彩丰富的全彩3D打印部件。
在线3D打印服务(如i.materialise)是3D打印新手熟悉3D打印对象的好方法，无需购买3D打印机。但是这些服务对于经验丰富的制造商来说也是一个便利的资源，因为服务中的增材制造机器通常比普通的台式3D打印机更有价值且技术更先进。
彩色3D打印是使用在线3D打印服务的一个重要原因，因为大多数台式3D打印机不提供多色打印，许多3D打印机用户没有时间或技能在后期处理阶段准确地打印其打印件。
为了改善客户的彩色3D打印选项，i.materialise刚刚推出了一种新型UV喷墨3D打印材料Multicolor +，该材料可生产“与注塑部件同样出色的全彩色强力部件”。
Materialise表示，该材料适用于非功能模型，如小雕像，化身，模因或建筑模型，每种模型的体积用于计算材料成本。
多彩+使用的UV喷墨3D打印工艺使用UV光固化的UV固化油墨。水溶性支撑材料用于构建在打印过程之后移除的悬垂元件。
多色+打印的最大尺寸为150 x 150 x 150毫米，最小壁厚为1毫米，最小细节为0.25毫米。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209777-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。
春节地方戏搭载快手唱向全国
ofo回应涉ICO传闻：小黄车没有筹备任何ICO,ofo 小黄车 朱啸虎 区块链 ico
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。