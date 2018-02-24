　
主页 > 产业 > 新材料 > 正文

i.materialise推出多色+UV喷墨3D打印材料

点评

科技传媒网 3D打印在线 2018-02-24 15:02

比利时3D打印公司Materialize的在线3D打印服务i.materialise推出了一种新型UV喷墨3D打印材料Multicolor +。据称这种材料可以打印出色彩丰富的全彩3D打印部件。

比利时3D打印公司Materialize的在线3D打印服务i.materialise推出了一种新型UV喷墨3D打印材料Multicolor +。据称这种材料可以打印出色彩丰富的全彩3D打印部件。

i.materialise推出多色+UV喷墨3D打印材料

在线3D打印服务(如i.materialise)是3D打印新手熟悉3D打印对象的好方法，无需购买3D打印机。但是这些服务对于经验丰富的制造商来说也是一个便利的资源，因为服务中的增材制造机器通常比普通的台式3D打印机更有价值且技术更先进。

彩色3D打印是使用在线3D打印服务的一个重要原因，因为大多数台式3D打印机不提供多色打印，许多3D打印机用户没有时间或技能在后期处理阶段准确地打印其打印件。

为了改善客户的彩色3D打印选项，i.materialise刚刚推出了一种新型UV喷墨3D打印材料Multicolor +，该材料可生产“与注塑部件同样出色的全彩色强力部件”。

i.materialise推出多色+UV喷墨3D打印材料

Materialise表示，该材料适用于非功能模型，如小雕像，化身，模因或建筑模型，每种模型的体积用于计算材料成本。

多彩+使用的UV喷墨3D打印工艺使用UV光固化的UV固化油墨。水溶性支撑材料用于构建在打印过程之后移除的悬垂元件。

多色+打印的最大尺寸为150 x 150 x 150毫米，最小壁厚为1毫米，最小细节为0.25毫米。

i.materialise推出多色+UV喷墨3D打印材料

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209777-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印材料

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

补齐“民生短板” 防范“假小镇 真地产”

“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。

科技传媒网创客必读科技新闻

春节地方戏搭载快手唱向全国

春节地方戏搭载快手唱向全国

科技传媒网每日精选阅读

ofo回应涉ICO传闻：小黄车没有筹备任何ICO

ofo回应涉ICO传闻：小黄车没有筹备任何ICO,ofo 小黄车 朱啸虎 区块链 ico

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS