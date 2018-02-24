谷歌发布增强现实软件工具开发包ARCore 1.0

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月24日消息，archives/view-2753-1.html">谷歌今日宣布，Android平台的增强现实软件工具开发包ARCore 1.0正式发布。ARCore可以在全球范围内的1亿部Android智能手机上运行，使这些设备拥有AR相关功能。

去年，谷歌发布了ARCore软件工具开发包（SDK）的预览版本，ARCore能为Android设备带来AR（增强现实）体验。使用ARCore构建的应用程序可以识别用户所处的环境，并将物体和信息呈现其中。

目前，ARCore可运行于13种不同型号的智能手机，谷歌也与包括三星、华为、LGE、摩托罗拉、华硕、小米、HMD/诺基亚、中兴、索尼和Vivo在内的多家智能手机厂商展开合作，在他们将推出的产品中搭载ARCore。

ARCore 1.0改进了环境理解的功能，使用户能够将虚拟物品放置在任意纹理的表面上，如海报、家具、玩具盒、书籍、瓶罐等等。现在，Android Studio Beta模拟器上支持ARCore，开发者可以便利地在计算机的虚拟环境中测试应用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209778-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm