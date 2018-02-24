神奇“大脑”助长沙迈向全国智能制造高地

春节前夕，长沙市正式启动“万家企业上云”活动。计划用3年时间，推动数万家工业企业上云，形成若干个典型示范案例、行业解决方案及行业数据库，打造中南地区工

加加集团中央控制室。（资料图片） 通讯员 摄

2017年12月26日，长沙高新开发区，湖南华曙高科技有限责任公司3D打印的方程式赛车。童迪 摄

春节前夕，长沙市正式启动“万家企业上云”活动。计划用3年时间，推动数万家工业企业上云，形成若干个典型示范案例、行业解决方案及行业数据库，打造中南地区工业互联网高地。

“长沙工业云平台”2016年9月正式上线，到2017年底已覆盖全市1600多家工业企业，成为长沙推进工业互联网发展的综合性服务平台。这是长沙智能制造发展的一个标志性的基础平台。

从人类劳动使用工具，到工具代替人类劳动，智能制造改写了人类世界的劳动史。连续两年，在长沙举办的中国（长沙）智能制造峰会，总要吸引全球制造业的目光，引来不少产业和科技领域的重量级嘉宾。

让智能产业化，让产业智能化，长沙正在迈向全国智能制造高地。

智能形成了产业

几秒钟精准量身，一分钟试穿几十套衣服，最快两小时拿到成衣――这是湖南苏科智能科技有限公司为服装行业带来的变革。

通过正面、侧面、背面3次拍照，即可秒算出胸围、腰围、臀围、小腿围等35项参数，精确度超过98%。如果按照传统方式测量体型，至少要用10分钟，从下单到成品需要20天左右。该公司商务负责人王鹏说，中国仅工装定制市场就有4000亿元“蛋糕”。如果将量体、选样、制版、试衣这几个步骤简化到手机端，可节省近百亿元的成本，这是苏科智能的使命与愿景。

苏科智能打造了全国第一个智能制衣云平台，公司年轻的创业团队已获得首轮融资1000万元。

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